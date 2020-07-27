Статистика коронавируса в Украине на 27 июля: за сутки заболели 807 человек

Украина
Скорость роста числа больных COVID-19 снижается.

За минувшие сутки 26 июля в Украине зафиксировано 807 заболевших коронавирусной болезнью  (сутками ранее – 920). Умерли 11 человек (сутками ранее было 15 человек), выздоровели 315. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

Всего в Украине заболели 65 656 человек с начала эпидемии, летальных случаев – 1616, выздоровели – 36 122.

Всего проведено 970 705 тестирований методом ПЦР.

Больше всего новых случаев болезни зафиксировали во Львовской (120) и Ивано-Франковской (96) областях.

Статистика по регионам:

  • Львовская область – 8952 заболевших (120 за сутки);
  • Киев – 7690 (70);
  • Ровенская – 5701 (78);
  • Черновицкая – 5634 (42);
  • Закарпатская – 4874 (33);
  • Ивано-Франковская – 4211 (96);
  • Волынская – 3616 (56);
  • Киевская – 3548 (45);
  • Харьковская – 3431 (50);
  • Одесская – 2960 (53);
  • Тернопольская – 2773 (48);
  • Винницкая – 2589 (40);
  • Житомирская – 1723 (14);
  • Днепропетровская – 1330 (1);
  • Хмельницкая – 1059 (0);
  • Черкасская – 902 (5);
  • Донецкая – 850 (0);
  • Запорожская – 750 (13);
  • Черниговская – 720 (9);
  • Кировоградская – 695 (2);
  • Николаевская – 559 (13);
  • Сумская – 445 (15);
  • Полтавская – 394 (0);
  • Херсонская – 220 (1);
  • Луганская – 120 (0).

В статистику не включены данные из временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 27 июля в Центр поступило 901 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего поступило 116 783 сообщения о подозрении на COVID-19.

Напомним, в Украине эпидемия коронавируса развивается по другому сценарию, чем в Европе. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак на брифинге в Ужгороде. По ее словам, в стране наблюдается меньшая смертность среди людей пожилого возраста. В Европе же пенсионеры входят в группу риска. В это же время, в Украине больше случаев инфицирования среди детей и беременных.