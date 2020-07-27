Реестр госслужащих в Украине создавать пока не будут

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на законопроект, который предусматривает создание резерва государственных служащих. Он вернул документ в Верховную раду со своими предложениями.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Президент вернул соответствующий законопроект в Раду со своими предложениями

"Президент вернул в Верховную раду закон "О внесении изменений в закон "О государственной службе" по поводу кандидатского резерва" со своими предложениями", – говорится в сообщении.

История вопроса

Разговоры о создании реестра госслужащих ведутся еще с 2019 года. Его создание планируется в рамках перезагрузки госслужбы в Украине, которая должна произойти до 2021 года. Планируется, что создание такого реестра позволит организовать единую инфраструктуру для дальнейшего централизованного взаимодействия, организации любых видов обучения, централизованного оповещения. По данным на октябрь 2019 года в Украине насчитывалось 240 тысяч государственных служащих.

Что предлагалось изначально

Должности государственной службы в государственных органах подразделяются на категории и подкатегории в зависимости от порядка назначения, характера и объема полномочий, содержания работы и ее влияния на принятие окончательного решения, степени должностной ответственности, необходимого уровня квалификации и профессиональных компетенций.

В законе о государственной службе вводится контрактная форма прохождения государственной службы. Должности, по которым заключается контракт, определяет субъект назначения или руководитель государственной службы по проведению конкурса. Контракт может предусматривать удаленную работу (вне помещения государственного органа), в том числе с удаленным доступом с помощью информационно-коммуникационных технологий.

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Также временно вводится упрощенная процедура увольнения госслужащих категории А (руководители центральных органов исполнительной власти).

Приказ (распоряжение) об увольнении госслужащего при ликвидации, реорганизации госоргана, сокращение штата, негативных оценках, дисциплинарном проступке может быть выдан субъектом назначения или руководителем государственной службы в период временной нетрудоспособности служащего или его отпуска с указанием даты увольнения, которая является первым рабочим днем, следующим за днем ​​окончания временной нетрудоспособности, указанным в документе о временной нетрудоспособности, или первым рабочим днем ​​после окончания отпуска.

Специальные требования к кандидатам в чиновники также могут определяться субъектом назначения в контракте, но порядок определит Кабмин. В прерогативе правительства – утверждение типовых контрактов о прохождении государственной службы. Испытания устанавливается сроком от трех до шести месяцев.

Что предлагает президент

Президент предлагает отменить положение о том, что субъект назначения может уволить госслужащего категории "А" с должности по собственной инициативе, по представлению премьер-министра Украины или соответствующего министра или руководителя центрального органа исполнительной власти (руководителя госоргана) в течение четырех месяцев со дня назначения премьера или соответствующего министра или руководителя центрального органа исполнительной власти (руководителя госоргана).

Также Зеленский считает необходимым включить в состав Комиссии по вопросам высшего корпуса госслужбы представителей основных государственных институтов, способных профессионально дать оценку лицу, претендующему на занятие должности госслужбы категории "А", по его профкомпетентности.

Кроме того, глава государства предлагает еще одну новацию. Предусматривается, что по решению субъекта назначения или руководителя госслужбы лиц, назначенных путем отбора и заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина, в случае их соответствия занимаемым должностям и выполнения задач по ключевым показателям эффективности и качества такого контракта могут назначить на соответствующие должности или перевести на равнозначные или ниже вакантные должности в этом органе без обязательного проведения конкурса. При этом должна быть учтена срочность назначения на соответствующие должности госслужбы.

В случае, если субъект назначения или руководитель госслужбы считают, что упомянутые лица не соответствуют занимаемой должности или принято решение о переводе их на другие вакантные должности, на эти должности объявляют конкурс в течение двух недель после отмены карантина.

Отметим, в начале июля Верховная рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №3491 о создании такого резерва.

Напомним, в Минэкономики думают, как "прозрачно" закупить гречку в резерв.