В Минэкономики думают, как "прозрачно" закупить гречку в резерв

По словам главы Минэкономики Игоря Петрашко, в этом году гречихой засеяли на 10 тыс. га больше, чем в прошлом, – 74 тыс. га

Правительство Украины намерено закупать гречку в резерв. Об этом в интервью Интерфакс-Украина рассказал министр экономики Игорь Петрашко.

При этом, министр отметил, что в этом году гречихой засеяли на 10 тыс. га больше, чем в прошлом, – 74 тыс. га.

"Однако нужно, чтобы начали закупать в резерв. Пока мы работаем над корпоративным управлением. Пока есть вопросы к Госпродовольственно-зерновой корпорации Украины, Аграрному фонду", – говорит Петрашко.

Также он подчеркнул, что министерство думает над тем, как "прозрачно" закупить гречку. "Отрабатываем, как это сделать прозрачно, чтобы избежать злоупотреблений, как это было в прошлые периоды", – сказал глава Минэкономики.

В начале июня сообщалось, что во время аудита Госрезерва выявили недостачу 2800 вагонов зерна на 800 млн грн, которые "съели мыши". "Сумма убытков более 800 млн грн", – говорил тогда советник министра внутренних дел Михаил Апостол.

И, в то же время, в 22 апреля на Информационно-аналитическом портале АПК Украины сообщалось, что из страны с начала 2019/2020 маркетингового года (МГ, июль-июнь) экспортировали 48,95 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 8,25 млн тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого МГ.