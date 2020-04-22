Близко к рекорду. Украина уже экспортировала 49 млн тонн зерновых
2020-04-22 16:43:24
Экспорт растет, но в Минэкономики считают, что украинцам хлеба хватит
Украина с начала 2019/2020 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 22 апреля экспортировала 48,95 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 8,25 млн тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого МГ.
Согласно данным "Информационно-аналитического портала АПК Украины", к настоящему времени экспортировано 18,55 млн тонн пшеницы, 25,2 млн тонн кукурузы, 4,55 млн тонн ячменя и 290,2 тыс. тонн муки.
В 2018/2019 МГ экспортированы рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 23% выше показателя предыдущего МГ.
Напомним, украинские пекари и мельницы в марте месяце попросили правительство ограничить экспорт зерна и сопутствующих товаров для сохранения нынешних цен на хлеб в случае распространения коронавируса.
Согласно подписанному 30 марта приложению к меморандуму между Минэкономики и ассоциациями экспортеров зерна, максимальный экспорт пшеницы в текущем маркетинговом году установлен на уровне 20,2 млн тонн. В министерстве считают, что текущие запасы пшеницы позволяют обеспечить внутренний рынок и выполнить действующие экспортные контракты.
Как ранее сообщал Фокус:
- В 2020 году урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине может упасть более чем на 10% и составит около 67,5 млн тонн (-7,7 млн тонн).
- В 2019 году Украина стала основным поставщиком пшеницы в страны ЕС.
- На внешние рынки по результатам 2018/2019 маркетингового года поставлены рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки.