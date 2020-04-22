Близко к рекорду. Украина уже экспортировала 49 млн тонн зерновых

Экспорт растет, но в Минэкономики считают, что украинцам хлеба хватит

Украина с начала 2019/2020 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 22 апреля экспортировала 48,95 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 8,25 млн тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого МГ.

Согласно данным "Информационно-аналитического портала АПК Украины", к настоящему времени экспортировано 18,55 млн тонн пшеницы, 25,2 млн тонн кукурузы, 4,55 млн тонн ячменя и 290,2 тыс. тонн муки.

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В 2018/2019 МГ экспортированы рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 23% выше показателя предыдущего МГ.

Напомним, украинские пекари и мельницы в марте месяце попросили правительство ограничить экспорт зерна и сопутствующих товаров для сохранения нынешних цен на хлеб в случае распространения коронавируса.

Согласно подписанному 30 марта приложению к меморандуму между Минэкономики и ассоциациями экспортеров зерна, максимальный экспорт пшеницы в текущем маркетинговом году установлен на уровне 20,2 млн тонн. В министерстве считают, что текущие запасы пшеницы позволяют обеспечить внутренний рынок и выполнить действующие экспортные контракты.

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