Работой депутатов и министров довольны только 10% украинцев, – опрос

Деятельностью президента Владимира Зеленского довольны 36%, а 56% – недовольны, работой главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова – 24% и 55% соответственно. Работу премьер-министра Дениса Шмыгаля одобряют 12%, 26% не могут оценить его деятельность, и 62% – не одобряют.

Таковы результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Рейтинг доверия среди политиков возглавляет Зеленский, которому доверяют 41%, не доверяют – 53%, при этом уровень поддержки постепенно снижается. Шмыгалю доверяют 11%, четверть не знают его и 55% – не доверяют. Разумкову доверяют 21%, не доверяют 46%, еще 23% его не знают.

В парламентском рейтинге лидирует партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 28% среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. За "Оппозиционную платформу" готовы проголосовать 16%, за "Европейскую солидарность" – 14%, за "Батькивщину" – 10 %.

Опрос проводился 15–20 июля среди 2000 респондентов по всей Украине кроме оккупированных территорий. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования – не более 2,2%.

Напомним, если бы выборы президента в Украине состоялись в конце июля, то во второй тур вместе с Зеленским попал бы нардеп Юрий Бойко.