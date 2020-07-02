Рейтинг Зеленского рекордно упал: работой президента недовольны 52% украинцев

В целом 63% опрошенных оценивают направление движения страны как неправильное и только 22% придерживаются противоположного мнения

Впервые с избрания Владимира Зеленского президентом Украины более половины (52%) граждан недовольны его деятельностью. Довольны только 36%. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Рейтинга.

Согласно майскому опросу "Рейтинга" Зеленскому доверяли 57% граждан, не доверяли - 37%.

Также упал уровень одобрения работы спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова (недовольны – 51%, довольны – 21%).

Работой парламента и Кабмина недовольны еще больше украинцев (76% и 71% соответственно).

В целом 63% опрошенных оценивают направление движения страны как неправильное и только 22% придерживаются противоположного мнения.

При этом и Владимир Зеленский, и партия "Слуга народа" по-прежнему лидирует среди электоральных предпочтений украинцев. За Зеленского сейчас готовы проголосовать 34,6% (среди тех, кто определился и готов пойти на выбор). На втором и третьем месте с небольшим отрывом идут Петр Порошенко (11,4%) и Юрий Бойко (11,2%).

За "Слугу народа" готовы проголосовать 29,3%, за ОПХЖ – 15,2%, за "Европейскую солидарность" – 13,6%. Также проходной барьер в раду преодолевает "Батькивщина" с 10,7%.

Опрос проводился с 24 по 28 июня. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Личное формализованное интервью (face-to-face). Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Напомним, согласно опросу КМИС, который проводился с 20 по 23 июня, не ободряли действия президента 45%, а одобряли – 38%.

Как ранее сообщал Фокус:

Во время пресс-конференции 20 июня Владимир Зеленский дал понять, что рассматривает возможность второго президентского срока. "Я подумаю. Считаю, что президент с 10, 15% поддержки на начале избирательной кампании не должен идти на выборы. Я вижу, что работа сложная, но если будет большая поддержка, я смогу об этом подумать. У меня есть, чем думать", – заявил он.