Курортные города Бердянск и Кирилловка ушли под воду

Улицы Бердянска и Кириловки превратились в реки вследствие ливней, которые начались вчера вечером и местами не прекращаются до сих пор.

Кадры погрузившегося под воду Бердянска появились сегодня на YouTube-канале "PRO Бердянск".

"Бердянску досталось больше – улицы ушли под воду, авто с трудом преодолевали преграды", – сообщает местный новостной портал Z-city, публикуя фото пострадавшего города:

Видео с затопленой Кириловкой опубликовал YouTube-канал "РИА Мелитополь".

Как сообщают местные жители в соцсетях, вода настолько стремительно затопила улицы, что продавцы не успели спрятать свой товар, а водители автомобилей вынуждены были "плыть" по дорогам.

"Сегодня вода частично ушла, но погода все еще не наладилась: шторм и нет солнца. Видами поселка с затопленными улицами делятся отдыхающие", – докладывает ситуацию из Кирилловки местный сайт "Наш город".

Согласно прогнозу погоды, сегодня в Бердянске дожди продолжатся, однако обещают закончиться к завтрашнему дню. В Кирилловке осадки должны прекратиться только послезавтра, 29 июля.

Напомним, недавно дожди вызвали настоящий потоп на Западной Украине. Уровень воды в реках поднялся до критической отметки, стихия разрушила дороги, затопила села, без газа и света остались сотни людей.