Курортные города Бердянск и Кирилловка ушли под воду
Улицы Бердянска и Кириловки превратились в реки вследствие ливней, которые начались вчера вечером и местами не прекращаются до сих пор.
Кадры погрузившегося под воду Бердянска появились сегодня на YouTube-канале "PRO Бердянск".
"Бердянску досталось больше – улицы ушли под воду, авто с трудом преодолевали преграды", – сообщает местный новостной портал Z-city, публикуя фото пострадавшего города:
Видео с затопленой Кириловкой опубликовал YouTube-канал "РИА Мелитополь".
Как сообщают местные жители в соцсетях, вода настолько стремительно затопила улицы, что продавцы не успели спрятать свой товар, а водители автомобилей вынуждены были "плыть" по дорогам.
"Сегодня вода частично ушла, но погода все еще не наладилась: шторм и нет солнца. Видами поселка с затопленными улицами делятся отдыхающие", – докладывает ситуацию из Кирилловки местный сайт "Наш город".
Согласно прогнозу погоды, сегодня в Бердянске дожди продолжатся, однако обещают закончиться к завтрашнему дню. В Кирилловке осадки должны прекратиться только послезавтра, 29 июля.
Напомним, недавно дожди вызвали настоящий потоп на Западной Украине. Уровень воды в реках поднялся до критической отметки, стихия разрушила дороги, затопила села, без газа и света остались сотни людей.