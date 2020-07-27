Назначен новый прокурор Киева

Украина
Им стал Олег Кипер. У новоназначенного руководителя столичной прокуратуры сложное прошлое.

В понедельник, 27 июля, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова представила нового руководителя киевского ведомства  Олега Кипера. Ранее он занимал должность заместителя прокурора столицы, сообщается на официальном сайте прокуратуры Киева.

"Задач много, но надеюсь, что коллектив столичной прокуратуры, работая единой командой, обеспечит их эффективное выполнение, а результаты будут соответствовать запросу общества",  отметила Венедиктова во время представления нового главы прокуратуры Киева.

Олег Кипер начал работу в органах прокуратуры в 2001 году. Занимал должности следователя Котовской межрайонной прокуратуры Одесской области, прокурора отдела прокуратуры Одесской области, прокурора отдела Генеральной прокуратуры Украины, начальника управления прокуратуры Ивано-Франковской области, заместителя прокурора Ивано-Франковской области, заместитель начальника управления  начальника отдела Генеральной прокуратуры Украины. 9 июня 2020 приказом Генерального прокурора был назначен на должность заместителя прокурора г. Киева. Cлухи о том, что он может стать прокурором Киева ходили еще в апреле.

Во время президентства Януковича Кипер занимал должность заместителя председателя следственного управления ГПУ, но после Революции достоинства уволен из прокуратуры в связи с люстрацией. После этого Кипер формально занимался адвокатской деятельностью и баллотировался в Одесский городской совет в 2015 году,но безуспешно.

В итоге, Олег Кипер подал иск в административный суд о восстановлении в должности в ГПУ и признание люстрации незаконной. Суд иск удовлетворил.