В Печерском районном суде Киева зафиксировали вспышку COVID-19

В Печерском районном суде Киева зафиксировали вспышку коронавируса. В настоящее время проводят тестирование на COVID-19 контактных лиц сотрудников суда, сообщает портал "Судебная власть Украины".

"Сообщаем участникам судебных заседаний и посетителям суда, у работников Печерского районного суда города Киева подтвержден диагноз COVID-19... Решается вопрос о проведении дезинфицирующих и профилактических мероприятий в суде", – говорится в сообщении.

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Тем не менее суд продолжает работать в штатном режиме.

"Просим воздержаться от участия в судебных заседаниях, если слушания не предусматривают вашего обязательного присутствия, а также от личного посещения суда для подачи исков, заявлений, жалоб, ходатайств и других обращений", – призывают в суде.

Учреждение также просит с пониманием отнестись к временным профилактическим мероприятиям и предлагает воспользоваться возможностью представить свои заявления или другие обращения в суд через почтовый ящик суда.

Кроме того, в Хозяйственном суде Одесской области тоже подтвержденный случай короновирусной болезни, сообщается на сайте.

Отметим, в военном Институте специальной связи и защиты информации Национального технического университета "КПИ" также зафиксирована вспышка коронавируса.