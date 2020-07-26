Врач сборной Украины по футболу умер от коронавируса

48-летний Антон Худаев стал первой утратой в украинском спорте от COVID-19.

Вирус поразил 70% легких Худаева. Он находился под аппаратом искусственной вентиляции легких.

"Коронавирус оказался безжалостным к нашему Доку. Антон Евгеньевич скончался из-за остановки сердца", – сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола в Facebook.

Около 20 лет Худаев был врачом харьковского "Металлиста", в сборной – с 2016 года.

Напомним, за минувшие сутки, 25 июля, в Украине зафиксировано 920 заболевших коронавирусной болезнью (сутками ранее –1106). Умерли 15 человек (сутками ранее было 19 человек), выздоровели 310. Всего в Украине заболели 64 849 человек с начала эпидемии, летальных случаев – 1605, выздоровели – 35 807.