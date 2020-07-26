Статистика коронавируса в Украине на 26 июля: за сутки заболели 920 человек

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 920 заболевших коронавирусной болезнью (сутками ранее –1106). Умерли 15 человек (сутками ранее было 19 человек), выздоровели 310. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

Всего в Украине заболели 64 849 человек с начала эпидемии, летальных случаев – 1605, выздоровели – 35 807.

Больше всего новых случаев болезни зафиксировали во Львовской области (130) и Киеве (95).

Статистика по регионам:

– Львовская область – 8832 заболевших (130 за сутки);

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– Киев – 7620 (95);

– Ровенская – 5623 (81);

– Черновицкая – 5592 (44);

– Закарпатская – 4841 (64);

– Ивано-Франковская – 4025 (88);

– Волынская – 3560 (57);

– Киевская – 3503 (42);

– Харьковская – 3381 (39);

– Одесская – 2907 (61);

– Тернопольская – 2725 (53);

– Винницкая – 2549 (37);

– Житомирская – 1709 (18);

– Днепропетровская – 1329 (12);

– Хмельницкая – 1059 (22);

– Черкасская – 897 (0);

– Донецкая – 850 (8);

– Кировоградская – 693 (3);

– Запорожская – 725 (13);

– Черниговская – 711 (21);

– Николаевская – 546 (7);

– Сумская – 430 (19);

– Полтавская – 394 (6);

– Херсонская – 219 (0);

– Луганская – 120 (1).

В статистику не включены данные из временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

Напомним, в Украине эпидемия коронавируса развивается по другому сценарию, чем в Европе. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак на брифинге в Ужгороде. По ее словам, в стране наблюдается меньшая смертность среди людей пожилого возраста. В Европе же пенсионеры входят в группу риска. В это же время, в Украине больше случаев инфицирования среди детей и беременных.