Статистика коронавируса в Украине на 26 июля: за сутки заболели 920 человек
Скорость роста числа больных COVID-19 немного снизилась.
За минувшие сутки в Украине зафиксировано 920 заболевших коронавирусной болезнью (сутками ранее –1106). Умерли 15 человек (сутками ранее было 19 человек), выздоровели 310. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.
Всего в Украине заболели 64 849 человек с начала эпидемии, летальных случаев – 1605, выздоровели – 35 807.
Больше всего новых случаев болезни зафиксировали во Львовской области (130) и Киеве (95).
Статистика по регионам:
– Львовская область – 8832 заболевших (130 за сутки);
– Киев – 7620 (95);
– Ровенская – 5623 (81);
– Черновицкая – 5592 (44);
– Закарпатская – 4841 (64);
– Ивано-Франковская – 4025 (88);
– Волынская – 3560 (57);
– Киевская – 3503 (42);
– Харьковская – 3381 (39);
– Одесская – 2907 (61);
– Тернопольская – 2725 (53);
– Винницкая – 2549 (37);
– Житомирская – 1709 (18);
– Днепропетровская – 1329 (12);
– Хмельницкая – 1059 (22);
– Черкасская – 897 (0);
– Донецкая – 850 (8);
– Кировоградская – 693 (3);
– Запорожская – 725 (13);
– Черниговская – 711 (21);
– Николаевская – 546 (7);
– Сумская – 430 (19);
– Полтавская – 394 (6);
– Херсонская – 219 (0);
– Луганская – 120 (1).
В статистику не включены данные из временно оккупированного Крыма и части Донбасса.
Напомним, в Украине эпидемия коронавируса развивается по другому сценарию, чем в Европе. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак на брифинге в Ужгороде. По ее словам, в стране наблюдается меньшая смертность среди людей пожилого возраста. В Европе же пенсионеры входят в группу риска. В это же время, в Украине больше случаев инфицирования среди детей и беременных.