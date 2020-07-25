Из 2 700 аппаратов ИВЛ в Украине используются только 170

В Минздраве рассказали, готовы ли больницы ко второй волне коронавируса.

Глава Минздрава Максим Степанов рассказал об обеспечении больниц медицинским средствами на случай второй волны коронавируса.

В частности, лишь около 6%, или 170 из 2700, имеющихся в больницах первой волны аппаратов искусственной вентиляции легких используются для лечения инфицированных COVID-19.

Кроме этого, по словам министра, за последние 4 месяца в больницах увеличилось число аппаратов ИВЛ.

"У нас количество аппаратов искусственной вентиляции легких очень сильно возросло. За последние четыре месяца, с начала пандемии в Украине, почти плюс 900 аппаратов ИВЛ, которые были установлены в больницах по всей стране, в том числе в больницах первой волны", – сказал Степанов.

Также Максим Степанов сообщил, что Минздрав регулярно мониторит ситуацию, чтобы все больницы были полностью обеспечены лекарствами для лечения коронавируса, и в очередной раз попросил украинцев придерживаться карантинных ограничений.

"Не надо делать много. Просто надо соблюдать те рекомендации и правила, которые установлены в Украине. Это пользование маской, когда вы заходите в любое помещение, находитесь в транспорте, когда вы заходите в лифт", – сказал он.

Глава Минздрава также добавил, что с начала эпидемии коронавируса инфекцию выявили у более 4500 детей и почти 8300 медработников.

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 1106 заболевших коронавирусной болезнью (сутками ранее – 972). Это максимум за последний месяц и всего на три случая меньше, чем абсолютный рекорд суточного прироста за все время эпидемии в Украине.

На Ровенщине 23 июля зафиксировали вспышку CОVID-19: сразу 10 пациентов и два медработника подхватили коронавирус в областной психиатрической больнице, которая расположена в городе Острог.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что при реалистичном сценарии люди начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года, – об этом сообщил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.