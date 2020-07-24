На Ровенщине вспышка коронавируса в психбольнице

10 пациентов и два медработника подхватили COVID-19. Тяжелых случаев нет.

На Ровенщине 23 июля зафиксировали вспышку CОVID-19: сразу 10 пациентов и два медработника подхватили коронавирус в областной психиатрической больнице, которая расположена в городе Острог.

Об этом сообщает главный санврач области Роман Сафонов, передает Суспільне.

"Тяжелых форм нет, контактные лица изолированы. Медицинские работники – амбулаторно, а больные – изолированы. Сейчас проводится эпидрасследование. Я не хочу утверждать, но, в связи с запретом посещения, как правило, [вирус] в таких случаях заносит медперсонал", – говорит Сафонов.

В Острожской психиатрической больнице находится около 250 пациентов и 400 человек персонала.

По состоянию на утро 24 июля в Украине зафиксировали 972 новых случаев коронавирусной болезни (сутками ранее – 856).

Ранее глава Минздрава заявил, что украинские лаборатории делают около 14 тысяч тестов на коронавирус в день, а к сентябрю эту цифру хотят увеличить вдвое.