Вакцинация от коронавируса начнется не раньше 2021 года, – ВОЗ

В разработке вакцин от COVID-19 достигнут серьезный успех, но нужно еще завершить испытания и обеспечить доступность вакцины.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что при реалистичном сценарии люди начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года, – сказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Он отметил, что ученые достигли серьезных успехов в разработке вакцины. ВОЗ же ведет работу над тем, чтобы доступ к вакцине стал всеобщим. "Эти вакцины не для богатых, не для бедных, они для всех", – сказал он.

Напомним, в нескольких странах уже проводятся испытания вакцин. Так 21 июля президент Дональд Трамп заявил, что в США начались финальные испытания двух вакцин, и в ближайшие недели стоит ожидать последней стадии испытаний еще четырех.

В Бразилии сообщили, что во вторник в Бразилии начались испытания вакцины от COVID-19, произведенной китайской компанией Sinovac.

Клинические испытания разработанной Оксфордским университетом вакцины в скором времени начнутся в Индии. Проводить испытания будет индийская компания-производитель вакцин Serum Institute.

В России объявили, что первая фаза клинических испытаний их вакцины завершена 20 июля.

Экспериментальная вакцина, разрабатываемая компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом – безопасна и вызвала иммунный ответ в клинических испытаниях. Вакцину могут начать использовать к концу года.