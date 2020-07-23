Вакцина против коронавируса в Украине может появиться весной, – Ляшко

Украина получила первое коммерческое предложение о покупке в Японии вакцины, которая сейчас находится на последнем этапе испытаний.

Семь вакцин в мире переходят в третью клиническую стадию испытаний. "Я думаю, весной у нас будут вакцины", – сказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью "Украинскому радио".

По его словам, накануне Украина получила первое коммерческое предложение о покупке в Японии вакцины, которая сейчас находится на третьей клинической стадии испытаний. Препарат пока не зарегистрирован.

Производитель сообщает, что вакцина будет стоить около 20 долларов за дозу. Для вакцинации необходимы две дозы. "Мы уже ориентировочно знаем, что 1000 гривен нужно будет для того, чтобы защитить человека в Украине", – сказал Ляшко.

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С появлением вакцины за средства правительства прививки будут сделаны сначала медицинским работникам и сотрудникам силовых структур. Потом – людям пожилого возраста и больными хроническими заболеваниями. Ляшко считает, что нужно вакцинировать 100% населения.

Напомним, в Украине сейчас работают над четырьмя лекарственными средствами от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

О готовности вакцины о коронавируса заявил первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов. По его словам, у всех добровольцев-военнослужащих образовался иммунитет к COVID-19, их самочувствие оценивается как нормальное.

Экспериментальная вакцина против коронавируса, разрабатываемая компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом – безопасна и вызвала иммунный ответ в клинических испытаниях. Вакцину могут начать использовать к концу года.