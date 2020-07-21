В России военные заявили о готовности первой вакцины от коронавируса

О готовности вакцины заявил первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов. По его словам, у всех добровольцев-военнослужащих образовался иммунитет к COVID-19, их самочувствие оценивается как нормальное.

"Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и учеными Национального исследовательского центра им. Гамалеи. уже сделаны. Первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова", – сказал Цаликов в интервью газете "Аргументы и факты".

Первую группу добровольцев выписали 15 июля, а вторую – 20 июля. Испытания были начаты 18 июня на базе филиала Главного военного клинического госпиталя им. Бурденко. В первой группе было 18 добровольцев (на них прверялась безопасность вакцины), во второй - 20 человек (их проверяли на антитела).

Сеченовский университет, где также проводились испытания вакцины центра им. Гамалеи, сообщил о наличии иммунитета у всех добровольцев. Он проявляется через несколько дней.

В России разработка вакцины от коронавируса началась в феврале. В ее создании помогла платформа, которую применяли против MERS и лихорадки Эбола. Об этом рассказывал в мае глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Он говорил, что вакцину будут вводить в плечо. Производство вакцины может начаться к концу лета, сказал Гинцбург. Руководитель также заявил, что он сам и его коллеги готовы сделать инъекцию себе, однако никакого отношения к исследованиям это иметь не будет. Разработчики часто испытывают на себе и своих родственниках препараты, чтобы убедиться в их качестве.

Напомним, у политической и предпринимательской элиты России с апреля был доступ к экспериментальной вакцине, которая разрабатывается в Центре им. Гамалеи. Об этом написало агентство Bloomberg. Агентство получило подтверждение этого у десятков человек.

Россия стремится к тому, чтобы массовые прививки начались уже в сентябре.

Вакцина Гамалеи является так называемой векторной, она создана на основе человеческого аденовируса – вируса простуды, слитого с белком шипа коронавируса SARS CoV-2 для стимуляции иммунного ответа. Она похожа на вакцину, разрабатываемую китайской компанией CanSino Biologics, которая уже находится на второй стадии испытаний, к которым может присоединиться и Канада.

Канада вместе с США и Великобританией на прошлой неделе обвинила поддерживаемых правительством России хакеров в попытке украсть секреты их работ по вакцине против COVID-19.