В Британии рассказали о результатах испытания вакцины от Covid-19 на людях

Экспериментальная вакцина против коронавируса, разрабатываемая компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом – безопасна и вызвалв иммунный ответ в клинических испытаниях. Вакцину могут начать использовать к концу года.

Об этом сообщает Reuters.

Вакцина, получившая название AZD1222, была описана учеными ВОЗ как главный кандидат на всемирное использование.

В соответствии с результатами испытаний вакцина от AstraZeneca и британского Оксфордского университета не вызывала каких-либо серьезных побочных эффектов и вызывала иммунные ответы антител и Т-клеток, причем самый сильный ответ отмечался у людей, получавших две дозы.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, чье правительство помогло финансировать проект, назвал результаты "очень позитивными новостями".

Однако исследователи предупредили, что проект все еще находится на ранней стадии.

"Нам еще предстоит проделать большую работу, прежде чем мы сможем подтвердить, поможет ли наша вакцина справиться с пандемией COVID-19. Мы до сих пор не знаем, насколько сильный иммунный ответ нам необходим для эффективной защиты от инфекции SARS-CoV-2", – сказала разработчик вакцины Сара Гилберт.

Напомним, официально сообщалось, что в России проходят клинические испытания вакцины Центра им Гамалеи. У добровольцев выявили антитела. Утверждается, что компоненты вакцины безопасны и хорошо переносятся.

Результаты первого этапа, в котором приняли участие около 40 человек, не опубликованы. Но уже начат следующий этап испытаний с более крупной группой.

Россия стремится к тому, чтобы массовые прививки начались уже в сентябре.

Известно, что вакцина Гамалеи является так называемой векторной, она создана на основе человеческого аденовируса – вируса простуды, слитого с белком шипа коронавируса SARS CoV-2 для стимуляции иммунного ответа. Она похожа на вакцину, разрабатываемую китайской компанией CanSino Biologics, которая уже находится на второй стадии испытаний, к которым может присоединиться и Канада.

Напомним, Канада вместе с США и Великобританией на прошлой неделе обвинила поддерживаемых правительством России хакеров в попытке украсть секреты их работ по вакцине против COVID-19.

Эксперты из Всемирной организации здравоохранения предупреждают, что долгожданная вакцина не будет однозначным завершением пандемии коронавируса. Человечеству придется научиться жить в условиях риска коронавируса.

В мире сейчас идет активная работа над 141-й вакциной от коронавируса, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.