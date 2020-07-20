В ВОЗ предположили, когда начнется массовая вакцинация от коронавируса

Положительные результаты клинических испытаний вакцин могут быть получены уже к началу следующего года.

Заместитель главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по программам Сумия Сваминатан считает, что массовая вакцинация от COVID-19 может начаться в середине 2021 года, сообщила DW.

По ее словам, сейчас около 20 вакцин-кандидатов проходят клинические испытания в разных странах, и есть надежда, что некоторые из вакцин окажутся действенными. Результаты испытаний ожидаются к началу следующего года.

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Сваминатан также сказала, несмотря на то, что антитела к коронавирусу могут исчезать через некоторое время, у человека сохраняется приобретенный иммунитет к заболеванию.

Напомним, в мире идет активная работа над 141-й вакциной от коронавируса, сообщил в начале июля гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Некоторые разработки, возможно, находятся в месяцах от успеха, считает он.

Группа ученых, среди которых есть нобелевские лауреаты, призвала добровольцев специально заразиться коронавирусом, чтобы испытать потенциальные вакцины.