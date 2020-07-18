Нобелевские лауреаты призвали добровольцев заразиться коронавирусом

Группа ученых, среди которых также есть нобелевские лауреаты, призвала добровольцев специально попытаться заразиться коронавирусом, чтобы испытать потенциальные вакцины. Об этом сообщает ВВС.

В открытом письме руководителю Национального института здоровья США говорит, что так называемые "испытания угрозы" могут ускорить разработку вакцины. Директор программы по разработке вакцины от COVID-19 Оксфордского университета сказал, что такие исследования должны быть "целесообразными и содержательными".

В настоящее время в мире тестируется всего 23 потенциальные вакцины от коронавируса.

По словам ученых, единственный способ узнать, работает ли вакцина, это подвергнуть риску заражения людей и посмотреть, заразятся ли они вирусом. Организация 1 Day Sooner, состоящая из более чем 100 выдающихся деятелей науки, в том числе 15 нобелевских лауреатов, утверждает, что этот процесс не должен быть отдан на волю случая.

Ученые предлагают, чтобы здоровые молодые добровольцы пытались заразиться коронавирусом после того, как получат экспериментальные вакцины. Исследователи утверждают, что риски для здоровья добровольцев будут низкими, но потенциальные выгоды для общества огромны.

Письмо в поддержку испытаний было также подписано профессором Адрианом Хиллом, который является директором Института Дженнера в Оксфордском университете. Институт разрабатывает одну из ведущих прототипных вакцин от коронавируса.

По его словам, испытания на людях могут начаться "в ближайшие месяцы".