В Харькове погибли коммунальщики во время ремонтных работ

В Харькове на проспекте Гагарина во время ремонтных работ погибли четыре коммунальных работника.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Сообщение о происшествии поступило в Основянский отдел полиции 27 июля около 14:15 от работника коммунального предприятия. Он сообщил, что в ходе проведения ремонтных работ на проспекте Гагарина погибли четверо работников", – сказано в сообщении.

Читайте также: Погибшие в Кривом Роге экстремалы снимали видео для канала о заброшенных шахтах

Установлено, что трое мужчин и женщина задохнулись газами во время ремонта в колодце.

Как отметили в пресс-службе ГСЧС Харьковщины, коммунальщики задохнулись ядовитыми газами на территории илового поля в выпускном колодце при проведении дренажных работ. По предварительным данным, рабочие спустились без средств защиты.

Напомним, в ночь на 3 февраля в Кривом Роге погибли два блогера-экстремала в заброшенной шахте. При попытке сделать видео они сорвались в вентиляционный ствол, глубиной в 500 метров.