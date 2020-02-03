В соцсетях сообщают, что имена погибших – Владимир Тенилин и Денис Ткаченко

Блогеры-экстремалы, которые погибли в заброшенной шахте в Кривом Роге, снимали видео для YоuTube-канала Belov blog. Об этом сообщила главный редактор местного издания "Первый криворожский" София Скиба.

О том, что погибшие снимали ролик для этого канала, сообщают и в соцсетях. Имена погибших – Владимир Тенилин и Денис Ткаченко.

У YоuTube-канала 16,7 тыс. подписчиков. На нем размещаются видеоролики из заброшенных шах, заводов и карьеров.

"Заброшенные шахты и не только... Особенности контента - атмосфера заброшенных шахт, которая не оставит Вас равнодушными", – написано в описании канала.

Последнее видео набрало 54 тыс. просмотров.

Напомним, в ночь на 3 февраля в Кривом Роге погибли два блогера-экстремала в заброшенной шахте. При попытке сделать видео они сорвались в вентиляционный ствол, глубиной в 500 метров.

Как ранее сообщал Фокус:

В американском городке Ван-Бьюрен погиб 65-летний местный житель Рональд Сайр. Он получил смертельное ранение в результате срабатывания собственноручно установленной ловушки для грабителей.