Погибшие в Кривом Роге экстремалы снимали видео для канала о заброшенных шахтах
2020-02-03 15:48:38
В соцсетях сообщают, что имена погибших – Владимир Тенилин и Денис Ткаченко
Блогеры-экстремалы, которые погибли в заброшенной шахте в Кривом Роге, снимали видео для YоuTube-канала Belov blog. Об этом сообщила главный редактор местного издания "Первый криворожский" София Скиба.
О том, что погибшие снимали ролик для этого канала, сообщают и в соцсетях. Имена погибших – Владимир Тенилин и Денис Ткаченко.
У YоuTube-канала 16,7 тыс. подписчиков. На нем размещаются видеоролики из заброшенных шах, заводов и карьеров.
"Заброшенные шахты и не только... Особенности контента - атмосфера заброшенных шахт, которая не оставит Вас равнодушными", – написано в описании канала.
Последнее видео набрало 54 тыс. просмотров.
Напомним, в ночь на 3 февраля в Кривом Роге погибли два блогера-экстремала в заброшенной шахте. При попытке сделать видео они сорвались в вентиляционный ствол, глубиной в 500 метров.
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