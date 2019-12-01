Американец установил в доме огнестрельную ловушку для грабителей и сам стал ее жертвой
Мужчина скончался от полученного ранения
В американском городке Ван-Бьюрен погиб 65-летний местный житель Рональд Сайр. Он получил смертельное ранение в результате срабатывания собственноручно установленной ловушки для грабителей. Об этом пишет ВВС.
Мужчина сам успел позвонить на 911 и сообщить о ранении. Приехав на вызов полицейские обнаружили, что входная дверь в его дом была оснащена устройством, осуществляющим выстрел из пистолета, если кто-нибудь попытается войти в дверь.
"После обстоятельного расследования было установлено, что Сайр был застрелен в результате непреднамеренного срабатывания одного из его самодельных устройств", – сообщили в местной полиции.Важно
В результате от полученного ранения мужчина скончался.
Во время обследования дома полицейские обнаружили и другие подобные устройства.
Подобная практика не является редкостью в США, хотя такие опасные для здоровья ловушки и запрещены американским законодательством.
Так, в сентябре прошлого года в Иллинойсе погиб мужчина, когда открыл сарай своего соседа. При открытии дверей сработала ловушка и произошел выстрел из дробовика. Спустя год владелец сарая, 48-летний Уильям Васмун, был признан виновным в убийстве.
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