От Glock 19 до P226. Рейтинг лучших 9-мм пистолетов

9-миллиметровый Люгер, появившийся в 1901 году, остается одним из калибров-долгожителей, который дал ход множеству других пистолетов такого же калибра. Однако немногие из них можно считать лучшими в своем классе.

Фокус перевел статью Кайла Мизоками о лучших пистолетах нашего времени.

Возобновление его популярности в 1980-х годах привело к созданию таких улучшенных пистолетов, как Glock 19, Sig P226, Heckler & Koch VP9, Smith & Wesson M&P и Springfield XD.

Эти современные пистолеты отличаются повышенной эффективностью, надежностью и универсальностью. Они оснащены механизмами двойного действия, ударно-спусковыми механизмами striker-fired и настраиваемыми рукоятями.

Являясь стандартным калибром для пистолетов НАТО, 9-мм Люгер остается важнейшей составляющей в арсеналах армий и правоохранительных органов по всему миру.

Топ 5 9-миллиметровых пистолетов Люгера, доминирующих в современном огнестрельном оружии

9-мм калибр Люгера, изобретенный перед Первой мировой войной, является одним из самых долгоживущих в истории оружия. Появившись в 1901 году, он использовался практически во всех конфликтах с тех пор и до наших дней. От немецкой армии времен Первой мировой войны до британской армии, сражающейся с ИГИЛ в Сирии, – патрон Люгера служит военным уже более века. Несмотря на возраст, 9-миллиметровый патрон сейчас опаснее, чем когда-либо, благодаря инновациям в области летальности боеприпасов, которые позволяют выжать из пули максимум эффективности.

9-мм калибр Люгера, изобретенный перед Первой мировой войной, является одним из самых долгоживущих в истории оружия Фото: Википедия

Достаточно мощный и компактный, 9-миллиметровый патрон Люгер получил новую жизнь в 1980-х годах, когда так называемая "Чудесная девятка" положила конец господству револьверов и крупнокалиберных пистолетов на американском рынке. Этот калибр остается стандартным для пистолетов членов НАТО, причем во многих армиях 9-мм пистолет используется уже во втором или третьем поколении, а недавно он был вновь принят на вооружение армии США для новой модульной системы M17. 9-миллиметровый патрон Люгера просуществует еще много лет. Вот пять лучших пистолетов, в которых используется этот патрон.

Glock G19

Glock 19 был одним из первых вариантов пистолета Glock. Выпущенный в 1988 году, он практически ничем не отличался от предшественника, кроме более короткого ствола и рукоятки. Из-за этого пришлось уменьшить емкость магазина с 17 до 15 патронов, но зато пистолет стало легче носить скрытно. Сегодня этот пистолет признан энтузиастами как лучшая модель Glock для универсального использования. Glock 19 приняли на вооружение "морские котики" США, рейнджеры армии США, а его модифицированная версия участвовала в соревнованиях модульных систем ручного стрелкового оружия армии США.

Сегодня G19 признан энтузиастами как лучшая модель Glock для универсального использования

Общая длина пистолета Glock 19 составляет 18,7 см, длина ствола – 10,2 см. Пистолет имеет автоматический механизм двойного действия, то есть после того, как патрон дослан в патронник, нужно только нажать на спусковой крючок, чтобы привести в движение ударник и произвести выстрел. Последующие выстрелы также требуют только одного нажатия на спусковой крючок. Это устраняет необходимость взводить курок перед выстрелом, но при этом немного удлиняет ход спускового крючка. В базовой конструкции Glock предусмотрено три предохранителя, в том числе предохранитель ударника и предохранитель от падения, а также предохранитель спускового крючка. Внешний ручной предохранитель отсутствует.

Sig P226

Пистолет Sig P226 был разработан на основе пистолета P210 компании Sig Sauer как замена давно используемому пистолету 1911A1 под патрон .45 ACP. Пистолету не удалось выиграть контракт, и вместо него был предложен пистолет Beretta M9. Хотя ВМС США также взяли на вооружение Beretta, проблемы с качеством металла привели к появлению трещин в затворах первых пистолетов с большим количеством патронов. После несчастных случаев, связанных с дефектами, "морские котики" перешли на Sig P226, назвав его Mark 11. Принятие на вооружение американской полиции еще больше повысило популярность P226.

P226 – полностью металлический пистолет с металлической рамкой. Он имеет магазин на 15 патронов, общую длину 19,6 см и длину ствола 10,4 см

P226 – полностью металлический пистолет с металлической рамкой. Он имеет магазин на 15 патронов, общую длину 19,6 см и длину ствола 10,4 см. Вес пистолета в заряженном состоянии составляет практически ровно один килограмм. Как и Glock 19, P226 также является пистолетом двойного действия, однако у него есть и режим одинарного действия, позволяющий взводить курок вручную. Кроме того, пистолет оснащен рычагом безопасного спуска, позволяющим снимать курок с боевого взвода без нажатия на спусковой крючок.

Heckler & Koch VP9

Один из новейших пистолетов под 9-мм патрон Люгера – Heckler & Koch VP9. Представленный в 2014 году, VP9, как и остальные пистолеты из этого списка, является двухзарядным пистолетом повышенной мощности со стальным затвором и полимерной рамкой. VP9 вмещает до пятнадцати патронов – столько же, сколько Glock 19. Этот пистолет немецкой разработки имеет размеры, схожие с G19 и P226, а его ствол выкован методом холодной ковки, что повышает точность стрельбы и срок службы ствола.

Представленный в 2014 году, VP9, как и остальные пистолеты из этого списка, является двухзарядным пистолетом повышенной мощности со стальным затвором и полимерной рамкой

В отличие от старых пистолетов, использующих обычный ударно-спусковой механизм, VP9 является пистолетом типа striker-fired. В пистолетах с механизмом striker-fired применен подпружиненный ударно-спусковой механизм, который частично взводится оттягиванием и отпусканием затвора. Взведение курка завершает процесс взведения и высвобождает ударник. Таким образом, пистолеты с механизмом striker-fired не подвержены случайному выстрелу, не связанному с нажатием на курок, например, при падении пистолета на твердую поверхность.

Новой особенностью VP9, которая все чаще встречается в пистолетах, является возможность адаптации рукоятки пистолета к различным размерам рук. Каждый пистолет комплектуется несколькими съемными рукоятями и панелями для уменьшения или увеличения ширины рукоятки. Всего доступно 27 конфигураций различных размеров для маленьких и больших рук.

Smith & Wesson M&P

Пистолет Smith & Wesson M&P (Military and Police) был впервые представлен в 2005 году и представлял собой гибрид двух предыдущих пистолетов – Sigma и SW99. Как и остальные пистолеты из этого списка, он имеет полимерную рамку и стальной затвор, большой внутренний магазин (на 17 патронов) и ударно-спусковой механизм striker-fired. M&P покоряет агрессивным внешним видом: на затворе имеются зазубрины, способствующие лучшему хвату, а под стволом встроена планка Пикатинни для крепления фонарей и лазерных указок.

Пистолет Smith & Wesson M&P (Military and Police) был впервые представлен в 2005 году и представлял собой гибрид двух предыдущих пистолетов – Sigma и SW99

Smith & Wesson утверждает, что низкая ось ствола M&P уменьшает подъем дула и позволяет стрелку быстрее возвращаться к цели. По многим параметрам пистолет похож на Glock 17, включая размер магазина, но один из рецензентов отметил, что M&P немного крупнее и тяжелее. M&P также оснащен индикатором заряженного патрона, который откидывается вверх, когда патрон находится в патроннике, элементами управления для левшей и правшей и четырьмя сменными вставками разного размера для разных типов рук.

Springfield XD

Разработанный в Хорватии под названием HS2000, пистолет Springfield XD ("Extreme Duty") пользуется большим успехом в США. Внешне XD напоминает пистолет Glock из соседней Австрии, но имеет более плоскую форму. Стандартная служебная модель имеет четырехдюймовый ствол – как и положено в этом списке, – и двухрядный магазин, вмещающий до шестнадцати патронов калибра 9 мм Luger.

Разработанный в Хорватии под названием HS2000, пистолет Springfield XD ("Extreme Duty") пользуется большим успехом в США

Springfield XD сочетает в себе ряд старых и новых характеристик других пистолетов из этого списка, что создает довольно уникальный и впечатляющий набор качеств. XD оснащен предохранителем рукоятки, как у Colt 1911A1, который не позволяет разрядить пистолет, если его не держать в руках. Он также оснащен предохранителем курка, как у Glock, предохранителем от падения, предотвращающим высвобождение ударника, и индикатором заряженного патрона, как у Smith & Wesson M&P. Откинув рычаг, можно быстро осуществить неполную разборку пистолета для чистки.

Об авторе

Кайл Мизоками – журналист из Сан-Франциско, автор публикаций в журналах The Diplomat, Foreign Policy, War is Boring и The Daily Beast. В 2009 году он стал одним из основателей блога об обороне и безопасности Japan Security Watch. Вы можете следить за ним в Twitter: @KyleMizokami.