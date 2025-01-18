15 метров и 2 выстрела: Залужный показал пробитые гильзы после своих стрелковых тренировок (фото)

Валерий Залужный после увольнения с военной службы не оставляет совершенствование своих стрелковых навыков. Он поделился в сети фотографией со стрельбища.

Related video

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, который сейчас занимает должность посла Украины в Великобритании, похвастался результатами тренировок на стрельбище. Фото гильз с вмятинами экс-генерал показал на своей странице в Facebook.

Бывший главнокомандующий ВСУ показал гильзы с вмятинами после тренировок на стрельбище Фото: Валерий Залужный / Facebook

Залужный показал фото пробитых гильз после стрельбы из пистолета Glock 17.

"Glock 17. Все те же 15 метров и два выстрела", — подписал фото экс-глава.

Сообщение Валерия Залужного вызвало восхищение в комментариях.

"Когда-то думала, что так может быть только в фильмах, а вот они наши реальные и настоящие герои", — написала Ольга Воронина.

Украинцы восхищаются ловкостью экс-главнокомандующего ВСУ Фото: Скриншот

Комментаторы, разбирающиеся в оружии, спрашивают у бывшего генерала, какими патронами он стрелял.

"У меня только вопрос: каким патроном били, потому что пробитие с 15 метров практически всегда гарантировано с боевыми патронами. А так глаз-алмаз", — написал Александр Гром.

Комментаторы расспрашивают у Залужного характеристики патронов Фото: Скриншот

В мае 2024 года, за несколько дней до увольнения со службы, Валерий Залужный показывал гильзу после стрельбы из Glock 17 на расстоянии 25 метров.

"Есть еще порох в пороховницах", — написал экс-глава тогда.

В мае 2024 года Валерий Залужный попал из пистолета в гильзу с 25 метров Фото: Валерий Залужный / Facebook

Напомним, 17 января обозреватель NV Юлия Забелина писала о якобы открытых уголовных делах против Залужного, отвечая на вопрос, может ли экс-генерал в будущем баллотироваться на президентских выборах.

16 января Валерий Залужный встретил в Киеве премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который приезжал в Украину для подписания соглашения о "100-летнем партнерстве".