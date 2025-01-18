15 метрів і 2 постріли: Залужний показав пробиті гільзи після своїх стрілецьких тренувань (фото)

Валерій Залужний після звільнення з військової служби не полишає вдосконалення своїх стрілецьких навичок. Він поділився в мережі світлиною зі стрільбища.

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Колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, який зараз обіймає посаду посла України у Великій Британії, похвалився результатами тренувань на стрільбищі. Фото гільз із вм'ятинами ексгенерал показав на своїй сторінці у Facebook.

Колишній головнокомандувач ЗСУ показав гільзи з вм'ятинами після тренувань на стрільбищі Фото: Валерій Залужний / Facebook

Залужний показав фото пробитих гільз після стрільби з пістолета Glock 17.

"Glock 17. Все ті ж 15 метрів та два постріли", — підписав фото ексголовком.

Допис Валерія Залужного викликав захоплення в коментарях.

"Колись думала, що так може бути тільки у фільмах, а ось вони наші реальні та справжні герої", — написала Ольга Вороніна.

Українці захоплюються вправністю ексголовнокомандувача ЗСУ Фото: Скриншот

Коментатори, що знаються на зброї, запитують у колишнього генерала, якими набоями він стріляв.

"У мене лише питання: яким патроном били, бо пробиття з 15 метрів практично завжди гарантоване з бойовими набоями. А так глаз-алмаз", — написав Олександр Гром.

Коментатори розпитують у Залужного характеристики набоїв Фото: Скриншот

У травні 2024 року, за кілька днів до звільнення зі служби, Валерій Залужний показував гільзу після стрільби з Glock 17 на відстані 25 метрів.

"Є ще порох в порохівницях", — написав ексголовком тоді.

У травні 2024 року Валерій Залужний влучив із пістолета в гільзу з 25 метрів Фото: Валерій Залужний / Facebook

Нагадаємо, 17 січня оглядачка NV Юлія Забєліна писала про нібито відкриті кримінальні справи проти Залужного, відповідаючи на питання, чи може ексгенерал у майбутньому балотуватися на президентських виборах.

16 січня Валерій Залужний зустрів у Києві прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, що приїжджав до України для підписання угоди про "100-річне партнерство".