Под Москвой мужчина устроил стрельбу в ТЦ: есть пострадавшие (видео)

Российские медиа со ссылкой на очевидцев сообщают, что охрана задержала и избила одного из посетителей на фудкорте. Он вернулся с травматическим пистолетом и начал стрелять.

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Стрельба под Москвой произошла 2 марта в торговом центре "Красный кит" в городе Мытищи. Мужчина во время конфликта с охраной открыл огонь из травматического пистолета, предварительно есть пострадавшие, сообщает российский Telegram-канал Baza.

На видео с камер наблюдения можно увидеть, как мужчина достает пистолет и целится в охранников. Очевидцы говорят, что посетитель провоцировал охрану и спрашивал, побьют ли они его "как в прошлый раз".

Другие посетители торгового центра эвакуировались через черный выход. По неподтвержденной информации от Telegram-канала, во время инцидента пострадали 3 человека.

По словам авторов канала, перед тем охрана ТЦ избила и выгнала одного из посетителей фудкорта. Через некоторое время мужчина вернулся с оружием и начал стрельбу. Сообщается, что стрелок задержан.

Российский Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев пишет, что у стрелка был травматический пистолет, а на месте происшествия остались следы крови. По данным медиа, пострадали двое охранников и сам стрелявший мужчина.

Также очевидцы говорят, что охрана сначала задержала посетителя фудкорта, потому что у него в руках была подозрительная черная коробка.

В дежурной части МУ МВД России "Мытищенское" подтвердили, что задержали гражданина в одном из торговых центров после сообщения о звуках, похожих на выстрелы. По словам российских силовиков, в результате инцидента получили травмы три человека.

Напомним, 28 февраля СМИ писали, что на Филиппинах погибли двое россиян. Дайверов унесло сильным подводным течением: один утонул, еще одного растерзали акулы. Двоим удалось выжить.

6 февраля местные медиа сообщали о стрельбе возле метрополитена в столице Бельгии Брюсселе: двое мужчин из автоматов стреляли по прохожим.