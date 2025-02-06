В Брюсселе двое мужчин из автоматов расстреливали людей возле метро (видео)

Полиция до сих пор ищет нападавших, поскольку они спрятались между станциями в тоннеле метрополитена.

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В столице Бельгии — Брюсселе двое мужчин устроили стрельбу из автоматов возле одной из станций метрополитена. Об этом сообщило издание The Brussels Times.

Стрельба произошла еще утром 5 февраля в 6:15. Изображения с камер наблюдения показывают, что два человека открыли огонь у входа на станцию метрополитена.

На видео, которое распространяется в сети, видно, что мужчины стреляли в сторону других людей на велосипедах.

Нападавшие скрылись с места происшествия через тоннель метро и, по словам полиции, все еще могут находиться в нем. Несмотря на то, что все ближайшие станции были закрыты почти до 14:00, полиция все еще ищет стрелков.

"Полиция Брюсселя Миди и федеральная железнодорожная полиция обыскивают территорию. В результате стрельбы никто не пострадал", — сообщила пресс-секретарь полиции Сара Фредерикс.

Станция метро, возле которой произошла стрельба Фото: The Brussels Times

Прокуратура заявила, что инцидент не рассматривается как теракт.

Никто не арестован, расследование продолжается, но инцидент, вероятно, связан с враждой между наркогруппировками.

Напомним, 4 февраля произошла стрельба в школе в Швеции, во время которой неизвестный открыл огонь из автомата.

30 января водитель авто в Киеве стрелял в курьера во время конфликта на дороге.