Недоразумение на дороге: в Киеве водитель автомобиля выстрелил в курьера доставки (видео)

Судя по видео, водитель произвел предупредительный выстрел или не попал в курьера. Источники в полиции утверждают, что в результате конфликта никто не пострадал.

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Вечером 30 января в Киеве водитель автомобиля выстрелил в курьера доставки из-за недоразумения на дороге. Видео инцидента обнародовал местный телеграм-канал "Киев ИНФО".

Отмечается, что стрельба произошла возле станции метро "Зверинецкая".

Серое авто якобы сдавало задним ходом, а курьер доставки на мотоцикле, хоть и не задел автомобиль, но проехал довольно близко возле него.

"Водитель авто начал выкрикивать нецензурную лексику по отношению к курьеру. А потом из авто раздался выстрел в воздух", — говорится в сообщении.

На самом видео не видно из-за чего начался конфликт, однако слышна ссора между водителем и курьером. В определенный момент водитель отталкивает курьера от автомобиля и осуществляет выстрел.

В то же время источники телеграмм-канала "Труха.Киев" в полиции сообщили, что пистолет был газовый, а в результате конфликта никто не пострадал.

"Оружие изъяли и составили на владельца протокол за стрельбу. Проводится проверка", — отметили источники паблика в полиции.

Отметим, что официальной информации или комментариев полиции относительно инцидента на момент публикации материала не было.

Напомним, 28 января в кафе в центре Киева произошла стрельба между посетителями заведения.

13 января киевлянин устроил стрельбу из-за ссоры собак.