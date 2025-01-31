Непорозумілись на дорозі: в Києві водій автомобіля вистрілив в кур'єра доставки (відео)

Судячи з відео, водій здійснив попереджувальний постріл або не влучив у кур'єра. Джерела у поліції стверджують, що внаслідок конфлікту ніхто не постраждав.

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Надвечір 30 січня у Києві водій автомобіля вистрілив у кур'єра доставки через непорозуміння на дорозі. Відео інциденту оприлюднив місцевий телеграм-канал "Київ ІНФО".

Зазначається, що стрілянина сталась біля станції метро "Звіринецька".

Сіре авто нібито здавало заднім ходом, а кур'єр доставки на мотоциклі, хоч і не зачепив автобіль, але проїхав доволі близько біля нього.

"Водій авто почав викрикувати нецензурну лексику по відношенню до кур'єра. А потім з авто пролунав постріл в повітря", — йдеться у повідомленні.

На самому відео не видно через що почався конфлікт, проте чути сварку між водієм та кур'єром. У певний момент водій відштовхує кур'єра від автомобіля та здійснює постріл.

Водночас джерела телеграм-каналу "Труха.Київ" у поліції повідомили, що пістолет був газовий, а внаслідок конфлікту ніхто не постраждав.

"Зброю вилучили та склали на власника протокол за стрільбу. Проводиться перевірка", — зазначили джерела пабліка у поліції.

Зазначимо, що офіційної інформації або коментарів поліції стосовно інциденту на момент публікації матеріалу не було.

Нагадаємо, 28 січня в кафе у центрі Києва сталась стрілянина між відвідувачами закладу.

13 січня киянин влаштував стрілянину через сварку собак.