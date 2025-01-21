Кур'єрові вручили 25 000 євро чайових: всім цікаво, за які старання (фото)

Коннор Стефанофф доставляє їжу одного з ресторанів у Браунсбурзі, що в американському штаті Індіана. Юнак живе зі своєю бабусею і допомагає їй оплачувати рахунки.

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Молодий кур’єр Коннор Стефанофф не дозволив сніжній бурі та заметеній дорозі зупинити його й вчасно доставив клієнтові їжу. Втім, на знак подяки розвізник піци отримав всього 2 долари чайових. Поліціянт Річард Крейг подумав, що цього надто мало, і розпочав благодійну кампанію зі збору коштів. Таким чином вдалося накопичити понад 25 000 євро (близько 1 млн грн), повідомляє телеканал ABC.

Як з’ясувалося, Коннор доставляє їжу місцевого ресторану "Rock Star Pizza" у Браунсбурзі, що в американському штаті Індіана. Молодий чоловік живе зі своєю бабусею і допомагає їй оплачувати рахунки.

Малі чайові

Оскільки погодинна зарплата кур’єра досить низька, чайові — чи не єдиний спосіб отримати пристойний заробіток. Незалежно від того, наскільки погана погода, розносник піци вирушає у дорогу.

Нещодавно з ним стався нещасний випадок: шкільний автобус потрапив в аварію і заблокував єдиний шлях. Щоб встигнути, Стефанофф вирішив пробиратися крізь сніг пішки, хоча на ньому навіть не було куртки.

Коннор Стефанофф отримав винагороду за свої старання Фото: YouTube

Поліціянт Річард Крейг побачив це, коли регулював рух на місці події, й зняв зусилля молодого чоловіка на свій мобільний телефон. Коли правоохоронець запитав юнака, чи отримав він хороші чайові за свої зусилля, той заперечно похитав головою: "Два долари й 15 центів, а піца коштує 40 доларів". Почуте здивувало й обурило Крейга: "Абсолютне божевілля. Товариство, не скупіться".

Збір грошей

Страж порядку побіг до своєї машини, взяв гаманець з готівкою й передав кур’єрові 15 доларів, хоча й цього, на його думку, було недостатньо. Саме тому він розмістив відеозапис їхньої розмови у соціальних мережах і розпочав кампанію зі збору коштів на платформі Gofundme.

"Я на власні очі бачив трудову етику, відданість і рішучість цього молодого чоловіка, коли був на місці аварії під час сніжній бурі", — зазначив він в обґрунтуванні оголошеного збору.

Після цього відео поліціянта стало вірусним, і за сім днів зібрало суму, еквівалентну 25 000 євро. У коментарі для телеканалу ABC Стефанофф сказав: "Я досі не можу повірити, що це реальність". Юнак вдячний всім і тепер може підтримувати свою бабусю ще більше.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 22-річну Ханна Девіс з міста Лексінгтон-Парк (штат Меріленд, США), яка три місяці наполегливо працювала офіціанткою, щоб зібрати кошти на свою заповітну мрію — тур по Європі. Задля реалізації мрії дівчина пожертвувала багатьма речами: перестала ходити на вечірки та вечеряти з друзями, а також купувала лише все найнеобхідніше.

А от американка зі штату Вашингтон, яка відмовилася платити 20% чайових за бутерброд, аплодували всі клієнти закладу. На її думку, ця практика у сфері обслуговування "вийшла з-під контролю". Експертка з етикету Діана Готтсман підтримала рішення жінки.