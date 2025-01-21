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Кур'єрові вручили 25 000 євро чайових: всім цікаво, за які старання (фото)

Розносник піци отримав 25 000 чайових за свої старання, що він зробив, цікаві історії, неймовірні випадки
Фото: YouTube | Коннор Стефанофф отримав винагороду за свої старання

Коннор Стефанофф доставляє їжу одного з ресторанів у Браунсбурзі, що в американському штаті Індіана. Юнак живе зі своєю бабусею і допомагає їй оплачувати рахунки.

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Молодий кур’єр Коннор Стефанофф не дозволив сніжній бурі та заметеній дорозі зупинити його й вчасно доставив клієнтові їжу. Втім, на знак подяки розвізник піци отримав всього 2 долари чайових. Поліціянт Річард Крейг подумав, що цього надто мало, і розпочав благодійну кампанію зі збору коштів. Таким чином вдалося накопичити понад 25 000 євро (близько 1 млн грн), повідомляє телеканал ABC.

Як з’ясувалося, Коннор доставляє їжу місцевого ресторану "Rock Star Pizza" у Браунсбурзі, що в американському штаті Індіана. Молодий чоловік живе зі своєю бабусею і допомагає їй оплачувати рахунки.

Малі чайові

Оскільки погодинна зарплата кур’єра досить низька, чайові — чи не єдиний спосіб отримати пристойний заробіток. Незалежно від того, наскільки погана погода, розносник піци вирушає у дорогу.

Нещодавно з ним стався нещасний випадок: шкільний автобус потрапив в аварію і заблокував єдиний шлях. Щоб встигнути, Стефанофф вирішив пробиратися крізь сніг пішки, хоча на ньому навіть не було куртки.

Розносник піци отримав 25 000 чайових за свої старання, що він зробив, цікаві історії, неймовірні випадки Fullscreen
Коннор Стефанофф отримав винагороду за свої старання
Фото: YouTube

Поліціянт Річард Крейг побачив це, коли регулював рух на місці події, й зняв зусилля молодого чоловіка на свій мобільний телефон. Коли правоохоронець запитав юнака, чи отримав він хороші чайові за свої зусилля, той заперечно похитав головою: "Два долари й 15 центів, а піца коштує 40 доларів". Почуте здивувало й обурило Крейга: "Абсолютне божевілля. Товариство, не скупіться".

Збір грошей

Страж порядку побіг до своєї машини, взяв гаманець з готівкою й передав кур’єрові 15 доларів, хоча й цього, на його думку, було недостатньо. Саме тому він розмістив відеозапис їхньої розмови у соціальних мережах і розпочав кампанію зі збору коштів на платформі Gofundme.

"Я на власні очі бачив трудову етику, відданість і рішучість цього молодого чоловіка, коли був на місці аварії під час сніжній бурі", — зазначив він в обґрунтуванні оголошеного збору.

Після цього відео поліціянта стало вірусним, і за сім днів зібрало суму, еквівалентну 25 000 євро. У коментарі для телеканалу ABC Стефанофф сказав: "Я досі не можу повірити, що це реальність". Юнак вдячний всім і тепер може підтримувати свою бабусю ще більше.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 22-річну Ханна Девіс з міста Лексінгтон-Парк (штат Меріленд, США), яка три місяці наполегливо працювала офіціанткою, щоб зібрати кошти на свою заповітну мрію — тур по Європі. Задля реалізації мрії дівчина пожертвувала багатьма речами: перестала ходити на вечірки та вечеряти з друзями, а також купувала лише все найнеобхідніше.

А от американка зі штату Вашингтон, яка відмовилася платити 20% чайових за бутерброд, аплодували всі клієнти закладу. На її думку, ця практика у сфері обслуговування "вийшла з-під контролю". Експертка з етикету Діана Готтсман підтримала рішення жінки.