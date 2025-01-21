Курьеру вручили 25 000 евро чаевых: всем интересно, за какие старания (фото)

Коннор Стефанофф доставляет еду одному из ресторанов в Браунсбурге, что в американском штате Индиана. Юноша живет со своей бабушкой и помогает ей оплачивать счета.

Related video

Молодой курьер Коннор Стефанофф не позволил снежной буре остановить его и вовремя доставил клиенту еду. Однако в знак благодарности развозчик пиццы получил всего 2 доллара чаевых. Полицейский Ричард Крейг подумал, что этого слишком мало, и начал благотворительную кампанию по сбору средств. Таким образом удалось накопить более 25 000 евро (около 1 млн грн), сообщает телеканал ABC.

Как выяснилось, Коннор доставляет еду местному ресторану "Rock Star Pizza" в Браунсбурге, что в американском штате Индиана. Молодой человек живет со своей бабушкой и помогает ей оплачивать счета.

Маленькие чаевые

Поскольку почасовая зарплата курьера достаточно низкая, чаевые — едва ли не единственный способ получить приличную зарплату. Независимо от того, насколько плохая погода, разносчик пиццы отправляется в путь.

Недавно с ним произошел несчастный случай: школьный автобус попал в аварию и заблокировал единственный путь. Чтобы успеть, Стефанофф решил пробираться сквозь снег пешком, хотя на нем даже не было куртки.

Коннор Стефанофф получил вознаграждение за свои старания Фото: YouTube

Полицейский Ричард Крейг увидел это, когда регулировал движение на месте происшествия, и снял усилия молодого человека на свой мобильный телефон. Когда правоохранитель спросил юношу, получил ли он хорошие чаевые за свои усилия, тот отрицательно покачал головой: "Два доллара и 15 центов, а пицца стоит 40 долларов". Услышанное удивило и возмутило Крейга: "Абсолютное безумие. Люди, не скупитесь".

Сбор денег

Страж порядка побежал к своей машине, взял кошелек с наличными и передал курьеру 15 долларов, хотя и этого, по его мнению, было недостаточно. Именно поэтому он разместил видеозапись их разговора в социальных сетях и начал кампанию по сбору средств на платформе Gofundme.

"Я собственными глазами видел трудовую этику, преданность и решительность этого молодого человека, когда был на месте аварии во время снежной бури", — отметил он в обосновании объявленного сбора.

После этого видео полицейского стало вирусным, и за семь дней собрало сумму, эквивалентную 25 000 евро. В комментарии для телеканала ABC Стефанофф сказал: "Я до сих пор не могу поверить, что это реальность". Юноша благодарен всем и теперь может поддерживать свою бабушку еще больше.

Напомним, ранее Фокус писал о 22-летней Ханне Дэвис из города Лексингтон-Парк (штат Мэриленд, США), которая три месяца упорно работала официанткой, чтобы собрать средства на свою заветную мечту — тур по Европе. Для реализации мечты девушка пожертвовала многими вещами: перестала ходить на вечеринки и ужинать с друзьями, а также покупала только все самое необходимое.

А вот американка из штата Вашингтон, которая отказалась платить 20% чаевых за бутерброд, аплодировали все клиенты заведения. По ее мнению, эта практика в сфере обслуживания "вышла из-под контроля". Эксперт по этикету Диана Готтсман поддержала решение женщины.