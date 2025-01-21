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МирФан

Курьеру вручили 25 000 евро чаевых: всем интересно, за какие старания (фото)

Разносчик пиццы получил 25 000 чаевых за свои старания, что он сделал, интересные истории, невероятные случаи
Фото: YouTube | Коннор Стефанофф получил вознаграждение за свои старания

Коннор Стефанофф доставляет еду одному из ресторанов в Браунсбурге, что в американском штате Индиана. Юноша живет со своей бабушкой и помогает ей оплачивать счета.

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Молодой курьер Коннор Стефанофф не позволил снежной буре остановить его и вовремя доставил клиенту еду. Однако в знак благодарности развозчик пиццы получил всего 2 доллара чаевых. Полицейский Ричард Крейг подумал, что этого слишком мало, и начал благотворительную кампанию по сбору средств. Таким образом удалось накопить более 25 000 евро (около 1 млн грн), сообщает телеканал ABC.

Как выяснилось, Коннор доставляет еду местному ресторану "Rock Star Pizza" в Браунсбурге, что в американском штате Индиана. Молодой человек живет со своей бабушкой и помогает ей оплачивать счета.

Маленькие чаевые

Поскольку почасовая зарплата курьера достаточно низкая, чаевые — едва ли не единственный способ получить приличную зарплату. Независимо от того, насколько плохая погода, разносчик пиццы отправляется в путь.

Недавно с ним произошел несчастный случай: школьный автобус попал в аварию и заблокировал единственный путь. Чтобы успеть, Стефанофф решил пробираться сквозь снег пешком, хотя на нем даже не было куртки.

Разносчик пиццы получил 25 000 чаевых за свои старания, что он сделал, интересные истории, невероятные случаи Fullscreen
Коннор Стефанофф получил вознаграждение за свои старания
Фото: YouTube

Полицейский Ричард Крейг увидел это, когда регулировал движение на месте происшествия, и снял усилия молодого человека на свой мобильный телефон. Когда правоохранитель спросил юношу, получил ли он хорошие чаевые за свои усилия, тот отрицательно покачал головой: "Два доллара и 15 центов, а пицца стоит 40 долларов". Услышанное удивило и возмутило Крейга: "Абсолютное безумие. Люди, не скупитесь".

Сбор денег

Страж порядка побежал к своей машине, взял кошелек с наличными и передал курьеру 15 долларов, хотя и этого, по его мнению, было недостаточно. Именно поэтому он разместил видеозапись их разговора в социальных сетях и начал кампанию по сбору средств на платформе Gofundme.

"Я собственными глазами видел трудовую этику, преданность и решительность этого молодого человека, когда был на месте аварии во время снежной бури", — отметил он в обосновании объявленного сбора.

После этого видео полицейского стало вирусным, и за семь дней собрало сумму, эквивалентную 25 000 евро. В комментарии для телеканала ABC Стефанофф сказал: "Я до сих пор не могу поверить, что это реальность". Юноша благодарен всем и теперь может поддерживать свою бабушку еще больше.

Напомним, ранее Фокус писал о 22-летней Ханне Дэвис из города Лексингтон-Парк (штат Мэриленд, США), которая три месяца упорно работала официанткой, чтобы собрать средства на свою заветную мечту — тур по Европе. Для реализации мечты девушка пожертвовала многими вещами: перестала ходить на вечеринки и ужинать с друзьями, а также покупала только все самое необходимое.

А вот американка из штата Вашингтон, которая отказалась платить 20% чаевых за бутерброд, аплодировали все клиенты заведения. По ее мнению, эта практика в сфере обслуживания "вышла из-под контроля". Эксперт по этикету Диана Готтсман поддержала решение женщины.