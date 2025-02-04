Стрельба в школе в Швеции: неизвестный открыл огонь из автомата, много погибших (фото)

Премьер-министр Ульф Кристерссон назвал расстрел самым массовым в истории Швеции. Больницы города Эребру работают в чрезвычайном режиме, врачи борются за жизни пострадавших.

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В школе Campus Risbergskа шведского города Эребру в 200 километрах от столицы Стокгольма произошла стрельба. Погибли около десяти человек, рассказал глава полицейского округа Эребру Роберто Эйд Форест вещателю SVT.

Полиция устанавливает личности погибших и воздерживается от подробностей по поводу жертв и количества раненых. Преступник действовал в одиночку, но нельзя исключать причастность к инциденту нескольких сообщников.

Премьер-министр Ульф Кристерссон назвал случившееся самым крупным расстрелом в истории Швеции

Среди погибших числится и подозреваемый в совершении преступления 35-летний мужчина. До этого теракта он не попадал в поле зрения правоохранителей и не имел связей с бандами.

Больницы города работают в чрезвычайном режиме, освобождены места в отделениях неотложной помощи и интенсивной терапии для приема пострадавших. По меньшей мере четырем пациентам сделали операции, их состояние стабильное.

Премьер-министр Ульф Кристерссон назвал случившееся самым крупным массовым расстрелом в истории Швеции. По информации издания Aftonbladet, в доме предполагаемого преступника был проведен обыск.

"Изначально ничего не указывало на то, что за этим стоит террористический мотив. Расследование ведется, мы не хотим строить догадки", — говорит пресс-секретарь полиции Габриэль Хеннинг.

Напомним, недавно в Швеции застрелили Салвана Момика, он стал известным после акций с сожжением Корана. Тело мужчины с огнестрельными ранениями нашли в его доме.

В Киеве 30 января водитель авто решил выстрелить в курьера в ходе конфликта на дороге. Некоторые Telegram-каналы писали, что пистолет был газовый.