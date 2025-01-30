Смерть в прямом эфире в TikTok: в Швеции убили "сжигателя" Корана из Ирака

Гражданин Ирака Салван Момика несколько раз сжигал Коран летом 2023 года, протестуя против ислама. Во время убийства активист мог вести прямую трансляцию в соцсети TikTok, говорят его знакомые.

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В шведском городе Седертелье застрелили 38-летнего гражданина Ирака Салвана Момика, получившего известность за публичных сожжения Корана в 2023 году. Об этом сообщил вещатель SVT.

Тело мужчины с огнестрельными ранениями нашли поздно вечером 29 января, Момика должны были судить по делу о подстрекательстве группы людей к участию в четырех акциях сожжения Корана в 2023 году.

"Подтверждена смерть одного из подсудимых. Приговор умершему вынести невозможно, его вынесение откладывается", — сообщил Окружной суд Стокгольма.

Полиция заявляет о начале расследования убийства. Близкие к убитому люди сообщили, что на момент убийства активист мог вести прямую трансляцию в соцсети TikTok. Фрагменты стрельбы, вероятно, попали на видео, но правоохранители пока не подтверждают данные факты.

Ночью полиция задержала пять человек, подозреваемых в причастности к убийству Салвана Момика.

Шведское миграционное агентство предоставило Момику продленный вид на жительство, так как на родине в Ираке его могли подвергнуть пыткам, сообщает издание Aftonbladet.

По информации издания, преступник мог проникнуть в жилье убитого через крышу многоквартирного дома. Салван Наджем, проходивший обвиняемым вместе с Салваном Момикой, считает, что он будет следующим

Салван Момика приехал из Ирака в Швецию в 2018 году и летом 2023 года решил несколько раз публично сжечь Коран. Таким образом он протестовал против норм ислама.

Момика называл себя "возможно, единственным настоящим беженцем в Швеции и Европе, которому нужна помощь". Иракские власти требовали от Швеции экстрадиции активиста.

Напомним, в Чечне 27 февраля 2024 года судили 19-летнего студента из Волгограда за сжигание Корана. Следствие утверждало, что он сжег Коран по заданию украинских спецслужб.

Полиция Швеции ранее разрешила провести акцию протеста, организатор которой хотел сжечь Тору и Библию под зданием посольства Израиля. Швеция отменила законы о богохульстве в 1970-х годах.