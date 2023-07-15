Хотят сжечь Библию и Тору: в Швеции пройдет демонстрация под посольством Израиля, – СМИ

В министерстве иностранных дел Израиля призвали предотвратить "отвратительное событие", а израильский президент сказал, что он "убит горем".

Related video

Полиция Швеции санкционировала акцию протеста человека, который заявил о намерении сжечь Тору и Библию под зданием посольства Израиля в Стокгольме. Об этом пишет Associated Press 14 июля.

Сообщается, что мероприятие у посольства Израиля при участии трех человек должно пройти в ближайшие выходные. Таким образом организатор протеста собирается ответить на сожжение Корана, совершенное в прошлом месяце иракским иммигрантом возле мечети в Стокгольме.

Как отмечают журналисты, в Швеции были отменены законы о богохульстве в 1970-х годах. В полиции также уточнили, что дали разрешение на проведение публичного собрания, однако не одобряли никаких конкретных действий.

Высокопоставленные лица Израиля обратились к шведским властями с призывом не допустить сожжения священных книг.

"Я осудил сожжение Корана, священного для мусульман всего мира, и теперь я убит горем из-за того, что та же участь ожидает еврейскую Библию, вечную книгу еврейского народа", — сказал президент Израиля Ицхак Герцог.

В свою очередь глава МИД Израиля Эли Коэн призвал власти Швеции "предотвратить это отвратительное событие", а главный раввин Израиля Ицхак Йосеф попросил шведского короля вмешаться в ситуацию.

Напомним, что 23 января в Турции пожаловались на Швецию после сожжения Корана. По словам министра национальной обороны Хулуси Акара, недопустимо игнорировать покушения на турецкие ценности.

В Институте исследований глобальных угроз и демократии Роберта Лансинга пришли к выводу, что спецслужбы РФ могли использовать лидера датской партии "Жесткий курс" Расмуса Палудана, сжегшего Коран под посольством Турции в Стокгольме, для блокировки вступления Швеции в НАТО.