Смерть у прямому ефірі в TikTok: у Швеції вбили "спалювача" Корану з Іраку

Громадянин Іраку Салван Моміка кілька разів спалював Коран влітку 2023 року, протестуючи проти ісламу. Під час убивства активіст міг вести пряму трансляцію в соцмережі TikTok, кажуть його знайомі.

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У шведському місті Седертельє застрелили 38-річного громадянина Іраку Салвана Моміка, який здобув популярність через публічні спалення Корану 2023 року. Про це повідомив мовник SVT.

Тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями знайшли пізно ввечері 29 січня, Моміка мали судити у справі про підбурювання групи людей до участі в чотирьох акціях спалення Корану 2023 року.

"Підтверджено смерть одного з підсудних. Вирок померлому винести неможливо, його винесення відкладається", — повідомив Окружний суд Стокгольма.

Поліція заявляє про початок розслідування вбивства. Близькі до вбитого люди повідомили, що на момент убивства активіст міг вести пряму трансляцію в соцмережі TikTok. Фрагменти стрілянини, ймовірно, потрапили на відео, але правоохоронці поки що не підтверджують цих фактів.

Уночі поліція затримала п'ятьох осіб, підозрюваних у причетності до вбивства Салвана Моміка.

Шведське міграційне агентство надало Моміку продовжену посвідку на проживання, оскільки на батьківщині в Іраку його могли піддати тортурам, повідомляє видання Aftonbladet.

За інформацією видання, злочинець міг проникнути в житло вбитого через дах багатоквартирного будинку. Салван Наджем, який проходив обвинуваченим разом із Салваном Момікою, вважає, що він буде наступним

Салван Моміка приїхав з Іраку до Швеції 2018 року і влітку 2023 року вирішив кілька разів публічно спалити Коран. Таким чином він протестував проти норм ісламу.

Моміка називав себе "можливо, єдиним справжнім біженцем у Швеції та Європі, якому потрібна допомога". Іракська влада вимагала від Швеції екстрадиції активіста.

Нагадаємо, у Чечні 27 лютого 2024 року судили 19-річного студента з Волгограда за спалювання Корану. Слідство стверджувало, що він спалив Коран за завданням українських спецслужб.

Поліція Швеції раніше дозволила провести акцію протесту, організатор якої хотів спалити Тору і Біблію під будівлею посольства Ізраїлю. Швеція скасувала закони про богохульство в 1970-х роках.