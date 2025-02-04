Стрілянина в школі у Швеції: невідомий відкрив вогонь з автомата, багато загиблих (фото)

Прем'єр-міністр Ульф Крістерссон назвав розстріл наймасовішим в історії Швеції. Лікарні міста Еребру працюють у надзвичайному режимі, лікарі борються за життя постраждалих.

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У школі Campus Risbergskа шведського міста Еребру за 200 кілометрів від столиці Стокгольма сталася стрілянина. Загинули близько десяти осіб, розповів глава поліцейського округу Еребру Роберто Ейд Форест мовнику SVT.

Поліція встановлює особи загиблих і утримується від подробиць щодо жертв і кількості поранених. Злочинець діяв поодинці, але не можна виключати причетність до інциденту кількох спільників.

Прем'єр-міністр Ульф Крістерссон назвав те, що трапилося, найбільшим розстрілом в історії Швеції

Серед загиблих значиться і підозрюваний у скоєнні злочину 35-річний чоловік. До цього теракту він не потрапляв у поле зору правоохоронців і не мав зв'язків із бандами.

Лікарні міста працюють у надзвичайному режимі, звільнено місця у відділеннях невідкладної допомоги та інтенсивної терапії для прийому постраждалих. Щонайменше чотирьом пацієнтам зробили операції, їхній стан стабільний.

Прем'єр-міністр Ульф Крістерссон назвав подію найбільшим масовим розстрілом в історії Швеції. За інформацією видання Aftonbladet, у будинку ймовірного злочинця було проведено обшук.

"Спочатку нічого не вказувало на те, що за цим стоїть терористичний мотив. Розслідування триває, ми не хочемо робити здогадки", — каже прессекретар поліції Габріель Хеннінг.

Нагадаємо, нещодавно у Швеції застрелили Салвана Моміка, він став відомим після акцій зі спаленням Корану. Тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями знайшли в його будинку.

У Києві 30 січня водій авто вирішив вистрілити в кур'єра під час конфлікту на дорозі. Деякі Telegram-канали писали, що пістолет був газовий.