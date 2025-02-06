В Брюсселі двоє чоловіків з автоматів розстрілювали людей біля метро (відео)

Поліція досі шукає нападників, оскільки вони сховались між станціями у тунелі метрополітену.

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У столиці Бельгії — Брюсселі двоє чоловіків влаштували стрілянину з автоматів біля однієї зі станцій метрополітену. Про це повідомило видання The Brussels Times.

Стрілянина сталась ще зранку 5 лютого о 6:15. Зображення з камер спостереження показують, що двоє людей відкрили вогонь біля входу до станції метрополітену.

На відео, яке поширюється в мережі, видно, що чоловіки стріляли в бік інших людей на велосипедах.

Нападники втекли з місця події через тунель метро і, за словами поліції, все ще можуть перебувати у ньому. Попри те, що усі найближчі станції були зачинені майже до 14:00, поліція все ще шукає стрілків.

"Поліція Брюсселя Міді і федеральна залізнична поліція обшукують територію. Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав", — повідомила прессекретар поліції Сара Фредерікс.

Станція метро, біля якої сталась стрілянина Фото: The Brussels Times

Прокуратура заявила, що інцидент не розглядається як теракт.

Нікого не заарештовано, розслідування триває, але інцидент, ймовірно, пов'язаний з ворожнечею між наркоугрупованнями.

Нагадаємо, 4 лютого сталася стрілянина в школі у Швеції, під час якої невідомий відкрив вогонь з автомата.

30 січня водій авто у Києві стріляв в кур'єра під час конфлікту на дорозі.