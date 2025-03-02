Під Москвою чоловік влаштував стрілянину в ТЦ: є постраждалі (відео)

Російські медіа з посиланням на очевидців повідомляють, що охорона затримала та побила одного з відвідувачів на фудкорті. Він повернувся з травматичним пістолетом і почав стріляти.

Related video

Стрілянина під Москвою сталася 2 березня в торговому центрі "Червоний кит" у місті Митищі. Чоловік під час конфлікту з охороною відкрив вогонь з травматичного пістолета, попередньо є постраждалі, повідомляє російський Telegram-канал Baza.

На відео з камер спостереження можна побачити, як чоловік дістає пістолет та цілиться в охоронців. Очевидці кажуть, що відвідувач провокував охорону та запитував, чи поб'ють вони його "як минулого разу".

Інші відвідувачі торгового центру евакуювалися через чорний вихід. За непідтвердженою інформацією від Telegram-каналу, під час інциденту постраждали 3 людини.

За словами авторів каналу, перед тим охорона ТЦ побила та вигнала одного з відвідувачів фудкорту. Через деякий час чоловік повернувся зі зброєю та почав стрілянину. Повідомляється, що стрілка затримано.

Російський Telegram-канал Mash з посиланням на очевидців пише, що у стрілка був травматичний пістолет, а на місці події лишилися сліди крові. За даними медіа, постраждали двоє охоронців і сам чоловік, що стріляв.

Також очевидці кажуть, що охорона спершу затримала відвідувача фудкорту, бо у нього в руках була підозріла чорна коробка.

В черговій частині МУ МВС Росії "Митищенське" підтвердили, що затримали громадянина в одному з торгових центрів після повідомлення про звуки, схожі на постріли. За словами російських силовиків, внаслідок інциденту отримали травми троє людей.

Нагадаємо, 28 лютого ЗМІ писали, що на Філіппінах загинули двоє росіян. Дайверів віднесло сильної підводною течією: один потонув, іще одного розтерзали акули. Двом вдалося вижити.

6 лютого місцеві медіа повідомляли про стрілянину біля метрополітену в столиці Бельгії Брюсселі: двоє чоловіків з автоматів стріляли по перехожих.