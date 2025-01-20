Полиция поймала торговца оружием "на горячем": его выдала собственная камера безопасности (фото, видео)

Полицейские британского Бирмингема нашли неопровержимые доказательства вины владельца дома в причастности к незаконному обороту оружия. Его "выдала" камера безопасности собственного дома.

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Британская полиция в городе Бирмингем задержала двух мужчин, которые занимались незаконной продажей огнестрельного оружия. Ключевым доказательством в этом деле стала съемка камеры наблюдения, которую покупатель установил для собственной безопасности, сообщает издание Daily Mail.

Видео полицейской операции по задержанию преступников

Журналисты пишут, что в середине января 32-летний Суни Масих встретился с продавцом Джеремией Уильямсом, который передал заказчику пакет с неизвестным содержимым. Буквально через несколько мгновений мужчина достал пистолет и спрятал его обратно, возвращаясь домой. Камера наружного наблюдения сняла этот эпизод.

Через час полицейские получили информацию о факте продажи нелегального огнестрельного оружия. На место происшествия приехало спецподразделение, которое задержало господина Масиха, который пытался избавиться от оружия во время полицейского штурма. На следующий день правоохранители провели тщательный обыск и нашли разыскиваемый пистолет.

Изъятый пистолет (фото: West Midlands Police)

Впоследствии был задержан продавец, 30-летний Джеремию Уильямс. Также копы обратили внимание на камеру наблюдения, которая и стала неопровержимым доказательством в суде о причастности мужчин к незаконному обороту огнестрельного оружия.

Заместитель главного детектива отдела криминальной полиции Бирмингема Брин Робинс прокомментировала арест и приговор мужчинам, а также раскрыла неизвестные детали дела.

"Очень интересным стал тот факт, что именно камера безопасности стала "железным" доказательством причастности этих мужчин. В конце концов, когда она должна была фиксировать преступление, она это сделала", — рассказывает полицейская.

Госпожа Робинс добавляет, что изъятый пистолет был довольно необычным, и сейчас эксперты пытаются установить, каким образом этот пистолет мог попасть в незаконный оборот.

Покупатель оружия Суни Масих (фото: West Midlands Police) Продавец Джеремия Уильямс (фото: West Midlands Police)

"Мы можем никогда не узнать, как господин Масих планировал использовать пистолет. Но это было чрезвычайно опасное оружие, которое могло повлечь смерть или серьезные травмы. Поэтому те, кто занимается поставкой летального огнестрельного оружия, должны знать о длительных сроках заключения. В конце концов, мы рады, что нам удалось убрать с улиц этот пистолет, а также привлечь к ответственности лиц, причастных к продаже", — отмечает полицейская.

СМИ пишет, что суд над двумя подозреваемыми уже состоялся. Фемида учла доводы стороны обвинения и постановила приговорить господина Суни Масиха к 5,5 годам лишения свободы. Продавец оружия Джеремия Уильямс получил более суровое наказание — ему придется просидеть за решеткой шесть лет.

Ранее сообщалось, что работника круизного лайнера арестовали за скрытые камеры в ванных комнатах пассажиров. Постоялица, которая проживала в каюте с сестрой и матерью, обнаружила съемочное устройство, когда заглянула под раковину, чтобы взять рулон туалетной бумаги.

Впоследствии стало известно, что за украинцами следят 40 тысяч видеокамер. В МВД говорят, что значительная часть из которых являются интеллектуальными камерами, осуществляют надзор за гражданами Украины и позволяют собирать черты лица.