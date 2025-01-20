Поліція впіймала торговця зброєю "на гарячому": його видала власна камера безпеки (фото, відео)

Поліцейські британського Бірмінгема знайшли неспростовні докази вини власника будинку в причетності до незаконного обігу зброї. Його "видала" камера безпеки власного будинку.

Related video

Британська поліція у місті Бірмінгем затримала двох чоловіків, які займалися незаконним продажем вогнепальної зброї. Ключовим доказом у цій справі стала зйомка камери спостереження, яку покупець встановив для власної безпеки, повідомляє видання Daily Mail.

Відео поліцейської операції зі затримання злочинців

Журналісти пишуть, що в середині січня 32-річний Суні Масіх зустрівся з продавцем Джеремією Вільямсом, який передав замовнику пакунок з невідомим змістом. Буквально за кілька миттєвостей чоловік дістав пістолет і сховав його назад, повертаючись додому. Камера зовнішнього спостереження зафільмувала цей епізод.

Через годину поліцейські отримали інформацію про факт продажу нелегальної вогнепальної зброї. На місце події вирішив спецпідрозділ, який затримав пана Масіха, який намагався позбутися зброї під час поліцейського штурму. Наступного дня правоохоронці провели ретельний обшук і знайшли розшукуваний пістолет.

Вилучений пістолет (фото: West Midlands Police)

Згодом було затримано продавця, 30-річного Джеремію Вільямса. Також копи звернули увагу на камеру спостереження, яка й стала неспростовним доказом у суді щодо причетності чоловіків до незаконного обігу вогнепальної зброї.

Заступниця головного детектива відділу кримінальної поліції Бірмінгема Брін Робінс прокоментувала арешт і вирок чоловіків, а також розкрила невідомі деталі справи.

"Дуже цікавим став той факт, що саме камера безпеки стала "залізним" доказом причетності цих чоловіків. Зрештою, коли вона мала фіксувати злочин, вона це зробила", — розповідає поліцейська.

Пані Робінс додає, що вилучений пістолет був доволі незвичним, і наразі експерти намагаються встановити, яким чином цей пістолет міг потрапити в незаконний обіг.

Покупець зброї Суні Масіх (фото: West Midlands Police) Продавець Джеремія Вільямс (фото: West Midlands Police)

"Ми можемо ніколи не дізнатися, як пан Масіх планував використати пістолет. Але це була надзвичайно небезпечна зброя, яка могла спричинити смерть або серйозні травми. Тому ті, хто займається постачанням летальної вогнепальної зброї, мають знати про тривалі терміни ув’язнення. Зрештою, ми раді, що нам вдалося прибрати з вулиць цей пістолет, а також притягнути до відповідальності осіб, які причетні до продажу", — відзначає поліцейська.

ЗМІ пише, що суд над двома підозрюваними вже відбувся. Феміда врахувала доводи сторони обвинувачення та постановила засудити пана Суні Масіх до 5,5 років позбавлення волі. Продавець зброї Джеремія Вільямс отримав більш сурове покарання — йому доведеться просидіти за ґратами шість років.

Раніше повідомлялося, що працівника круїзного лайнера заарештували за приховані камери у ванних кімнатах пасажирів. Постоялиця, яка проживала в каюті із сестрою та матір'ю, виявила знімальний пристрій, коли зазирнула під раковину, щоб узяти рулон туалетного паперу.

Згодом стало відомо, що за українцями стежать 40 тисяч відеокамер. В МВС кажуть, що значна частина з яких є інтелектуальними камерами, здійснюють нагляд за громадянами України й дозволяють збирати риси обличчя.