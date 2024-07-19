Минобороны Украины допустило до эксплуатации 10 новых образцов стрелкового оружия

Речь идет о пистолетах и пистолетах-пулеметах производства США, Италии и Бельгии. Большинство из них имеют калибр 9 мм, однако среди них есть также образцы с мощным калибром 11,43 мм.

Related video

Министерство обороны Украины объявило о допуске к эксплуатации около десяти новых образцов пистолетов и пистолетов-пулеметов как иностранного, так и украинского производства. Это решение принято в рамках мероприятий, осуществляемых с начала широкомасштабного вторжения Российской Федерации. Об этом 18 июля сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Отмечается, что в арсенал Вооруженных сил Украины вошли пистолеты известных оружейных компаний из США, Италии и Бельгии. Большинство новых образцов имеют калибр 9 мм, однако среди них есть также образцы с мощным калибром 11,43 мм.

Оружие отличается легкостью, компактностью и эффективностью и характеризуются высокой скорострельностью, что крайне важно в условиях ближнего боя.

Пистолеты-пулеметы обычно оснащены магазинами на 30 патронов, но один из новых образцов может быть конвертирован для использования магазинов на 15, 20 и 25 патронов. Этот образец также оборудован складным прикладом в обе стороны и адаптером для установки глушителя.

В контексте данной новости обозреватели "Милитарного" напомнили, что ранее Минобороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны почти 20 образцов снайперских и антиматериальных винтовок. При этом треть из них — украинского производства.

Данное вооружение, произведенное в Канаде, США, Австрии, Чехии, Германии и т.д., имеет разный калибр и предназначено для уничтожения живой силы и критических повреждений легкой бронетехники.

"Также с марта 2022 года к эксплуатации допущено немало образцов винтовок украинского производства", — подытожили обозреватели.

Важно

От Glock 19 до P226. Рейтинг лучших 9-мм пистолетов

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабной войны в Украине российские войска начали активно использовать новую снайперскую винтовку Steyr SSG 08 австрийского производства. Как выяснилось, австрийские винтовки закупались Россией до и после событий 2014 года.