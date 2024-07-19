Міноборони України допустило до експлуатації 10 нових зразків стрілецької зброї

Йдеться про пістолети та пістолети-кулемети виробництва США, Італії та Бельгії. Більшість із них мають калібр 9 мм, однак серед них є також зразки з потужним калібром 11,43 мм.

Related video

Міністерство оборони України оголосило про допуск до експлуатації близько десяти нових зразків пістолетів і пістолетів-кулеметів як іноземного, так і українського виробництва. Це рішення ухвалено в рамках заходів, що здійснюються з початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації. Про це 18 липня повідомила пресслужба оборонного відомства.

Зазначається, що до арсеналу Збройних сил України увійшли пістолети відомих збройових компаній зі США, Італії та Бельгії. Більшість нових зразків мають калібр 9 мм, однак серед них є також зразки з потужним калібром 11,43 мм.

Зброя вирізняється легкістю, компактністю та ефективністю і характеризується високою скорострільністю, що вкрай важливо в умовах ближнього бою.

Пістолети-кулемети зазвичай оснащені магазинами на 30 набоїв, але один із нових зразків може бути конвертований для використання магазинів на 15, 20 і 25 набоїв. Цей зразок також обладнаний складним прикладом в обидва боки і адаптером для встановлення глушника.

У контексті цієї новини оглядачі "Мілітарного" нагадали, що раніше Міноборони України кодифікувало і допустило до експлуатації в Силах оборони майже 20 зразків снайперських і антиматеріальних гвинтівок. При цьому третина з них — українського виробництва.

Це озброєння, вироблене в Канаді, США, Австрії, Чехії, Німеччині тощо, має різний калібр і призначене для знищення живої сили та критичних пошкоджень легкої бронетехніки.

"Також із березня 2022 року до експлуатації допущено чимало зразків гвинтівок українського виробництва", — підсумували оглядачі.

Важливо

Від Glock 19 до P226. Рейтинг найкращих 9-мм пістолетів

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабної війни в Україні російські війська почали активно використовувати нову снайперську гвинтівку Steyr SSG 08 австрійського виробництва. Як з'ясувалося, австрійські гвинтівки закуповувалися Росією до і після подій 2014 року.