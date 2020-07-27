На заводе в Николаевской области произошел взрыв: погибли двое рабочих
На Николаевщине на одном из предприятий во время ремонтных работ произошел взрыв, в результате погибли двое рабочих.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Установлено, что днем 24 июля двое рабочих осуществляли сварочные работы заполненного топливного бака автомобиля DAF. В результате топливо взорвалось.
Оба мужчины получили ожоги и были госпитализированы в реанимацию, где в течение суток умерли.
По данным местного издания Новости-N, взрыв произошел на территории Баштанского сырзавода. У одного из рабочих было обожжено свыше 90% поверхности тела.
Напомним, сегодня ранее в Харькове на проспекте Гагарина во время ремонтных работ погибли четыре коммунальных работника.