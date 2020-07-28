В Днепре мужчина ногами избил на улице свою сожительницу, у нее сотрясение мозга

В Днепре мужчина на улице на глазах у прохожих ногами избил девушку. Видео инцидента опубликовали в местном Telegram-канале.

Мужчина руками толкнул женщину на тротуар, а потом с размаха ударил ногой по голове. Большинство людей проходили мимо лежащей молодой женщины, но один из прохожих возмутился, не пытаясь помочь.

Внимание! На видео присутствуют сцены жестокости и ненормативная лексика, 18+

Мэр Днепра Борис Филатов на своей странице в Facebook пообещал тому, кто найдет нападавшего 25 тысяч гривен вознаграждения.

Фото: facebook.com/anton.gerashchenko

В пресс-службе полиции области сообщили, что инцидент произошел утром 28 июля. Пострадавшую с телесными повреждениями доставили в больницу. Сейчас она дает показания полицейским. Мужчина, который избил женщину, оказался ее сожителем.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook также подтвердил задержание хулигана.

"Ублюдок, зверски избивший девушку в Днепре, задержан полицией. Ему 32 года, и я хочу верить в то, что ближайшие года три, до своего 35-летия, он проведет в местах лишения свободы", – написал чиновник.

Он отметил, что у избитой женщины тяжелое сотрясение мозга, возможны осложнения.

"И самое главное – моральная травма от полученных побоев. Полиция свое дело сделала. Теперь дело за судом", – добавил Геращенко.

Отметим, 18 июля в маршрутке в Днепре несколько пенсионерок и мужчина избили женщину. Ее обидчика уже нашли и "наказали".

Напомним, в июне группа пассажиров избила водителя трамвая за отказ везти их без масок. Мужчина в итоге попал в больницу. Нападавших задержали спустя две недели.