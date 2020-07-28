В Лукьяновском СИЗО зафиксирован коронавирус

В Лукьяновском СИЗО Киева зафиксировали два случая коронавируса.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Офис омбудсмена.

"Мы получили официальную информацию от государственного учреждения "Центр здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" о том, что сегодня подтвердились лабораторные данные одного заключенного и одного сотрудника. У них положительные результаты теста на коронавирус", – сказано в сообщении.

Читайте также: Врач сборной Украины по футболу умер от коронавируса

У всех контактных лиц также взяли тесты на COVID-19, но результатов еще нет.

Напомним, в военном Институте специальной связи и защиты информации Национального технического университета "КПИ" зафиксирована вспышка коронавируса.