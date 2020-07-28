Киевсовет запретил эксплуатацию животных для фотоуслуг

Киевсовет поддержал проект решения "Об установлении ограничения предоставления видео- и фотоуслуг с использованием животных в. Киеве", который классифицирует съемку с животными как жестокое обращение.

Проект решения опубликован на сайте Киевсовета.

"Рекомендовать остановить эксплуатацию животных для предоставления фото- и видеоуслуг с комерческой целью", - написано в решении.

Главному управлению Нацполиции принятый документ "рекомендует активизировать работу по усилению контроля" за обращением с животными.

Один из двух инициаторов этого решения депутат Киевсовета из фракции "Единство" Константин Яловой написал у себя в Facebook, что фотографии с животными - это поддержка насилия. "Всю свою короткую жизнь они проводят на цепи, без доступа к воде и пище и без возможности естественно двигаться. Неудивительно, что такие звери не доживают до старости", - отметил депутат.

"Он (проект решения, - ред.) касается запрета на коммерческую фото- и видеосъемку с животными, классификации их, как жестокое обращение с животными, и наложения штрафов. Такой "бизнес" распространен во многих туристических местах, в том числе и на Крещатике. Но Киеву время избавиться от него, как от явления", - сообщил у себя в Facebook второй иннициатор проекта, депутат Киевсовета из фракции "Солидарность" Вадим Сторожук.

В коментариях к даной публикации Сторожука многие пользователи интересуются, каким образом на ситуацию может повлият "рекомендация", если она не является обязательной к исполнению.

Напомним, на днях из одесского зоопарка сбежали три павиана: вожак, молодой самец и самочка. Одна из обезьян успела выскочить на территорию трамвайного депо.