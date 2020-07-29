"У нас есть кандидат на должность главы военно-гражданской администрации (ВГА), сейчас он проходит согласование в штабе ООС. ...Надеюсь, что в течение недели или десяти дней мы уже будем знакомить жителей Лисичанска с новым руководителем. Я хочу максимально ускорить этот процесс", – рассказал на брифинге в Северодонецке глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает корреспондент Фокуса.

Главная проблема, которую предстоит решить новоназначенному главе военно-гражданской администрации – городское водоснабжение. По словам Сергея Гайдая, весной работу Лисичанского водоканала анализировали эксперты ЮНИСЕФ – и передали руководству города свои предложения по решению проблем. Однако никакой реакции со стороны городских властей на это не последовало.

Проблема с водоснабжением города связана с большими долгами Лисичанского водоканала перед поставщиком электроэнергии. Из-за долгов водоканал периодически отключают от электроэнергии, и жители города остаются без водоснабжения, пояснил Гайдай.

Военно-гражданская администрация создана в Лисичанске по указу президента 27 июля, за три месяца до местных выборов. Это временный государственный орган, который совмещает полномочия городского совета, исполнительных органов городского совета и главы города. Таким образом, в руках главы ВГА сосредоточатся все функции и полномочия органов местного самоуправления.

Военно-гражданские администрации создаются в населенных пунктах, где городские советы не осуществляют возложенные на них Конституцией и законами Украины полномочия. Сессии городского совета в Лисичанске не созывали с марта. Так что формально президент имел право создать ВГА еще весной 2020 года.

Необходимость ввести в городе военно-гражданскую администрацую назрела давно, но нужно было, чтобы появились юридические основания для этого, отметил глава облгосадминистрации.

Сергей Гайдай уверен, что эффективность работы Лисичанской ВГА жители смогут оценить уже через два месяца после назначения руководителя.

Полномочия военно-гражданских администраций прекращаются в день открытия первой сессии новоизбранного местного совета. Если выборы в местные советы состоятся 25 октября, первая сессия горсовета пройдет в начале ноября 2020 года.