Несмотря на перемирие, боевики обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, - пресс-центр ООС

За последние сутки на Донбассе зафиксирован один обстрел позиций украинских военных. Пострадавших и погибших в рядах украинской армии нет.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"За минувшие сутки подразделениями Объединенных сил зафиксирован лишь один выстрел из подствольного гранатомета, совершенный вооруженными формированиями Российской Федерации вблизи населенного пункта Шумы, выстрел был не прицельным и нес провокационный характер", - говорится в сообщении.

Военные полностью контролируют ситуацию в зоне военного конфликта.

"За текущие сутки обстрелов в районе операции объединенных сил не зафиксировано", - добавляют в пресс-центре.

В тоже время, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений "тишины" на Донбассе в первый день договоренностей о перемирии.

По данным отчета СММ ОБСЕ, все нарушения были зафиксированы в Донецкой области.

"После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором было достигнуто соглашение о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня 27 июля, с 00:01 СММ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня, все в Донецкой области, в том числе 21 взрыв", - говорится в сообщении.

В документе также указывается, что все эти нарушения были зафиксированы между 09:45 и 11:35 в понедельник, 27 июля.

Напомним, в полночь вступили в силу договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе. Они были достигнуты в ходе заседания ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, которая состоялась в формате видеоконференции 22 июля. Также, ТКГ согласовала и подписала пакет дополнительных мер по прекращению огня.

В полночь 27 июля, боевики совершили два обстрела украинских позиций.