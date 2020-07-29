Газпром придумал, как обойти санкции США и достроить "Северный поток-2"

Судно, способное достроить газопровод "Северный поток-2", перестало принадлежать к группе "Газпрома". Такой вывод можно сделать, взглянув на список аффилированных лиц монополии, сообщает УНН.

В начале июня стало известно, что судно "Академик Черский", до начала текущего года числившееся в составе ООО "Газпром флот", находится в собственности АО "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд" ("СТИФ"), что подтверждает выписка из регистрации судна в Российском международном реестре судов. Этот фонд в конце марта 2020 года сменил прописку с Самары на Санкт-Петербург. Других судов в собственности "СТИФ" не значится.

Фонд, который является собственником "Академика Черского", по данным списка аффилированных лиц монополии на 31 марта, входил в группу "Газпрома". В новом списке по состоянию на 30 июня фонда уже нет. При этом СТИФ является действующим юридическим лицом, название он не менял, следует из выписки из ЕГРЮЛ на 28 июля. Это означает, что во втором квартале фонд сменил собственника (после этого СТИФ поменял гендиректора – им стал Александр Смелков вместо Андрея Тимофеева).

На данный момент “Академик Черский”, согласно данным ресурса Marine Traffic, продолжает стоять в немецком порту Мукран, логистической базе Nord Stream 2. В декабре 2019 года министр энергетики РФ Александр Новак пояснял, что это судно способно достроить “Северный поток-2” (Nord Stream 2).

Накануне стало известно, что Россия собирается достроить "Северный поток - 2" в обход санкций США.