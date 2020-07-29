Сегодня Кабмин должен выделить деньги семьям погибших воинов АТО

Кабмин сегодня планирует рассмотреть вопрос внесения изменений в Бюджетный кодекс и выделение средств родственникам погибших и получивших травмы бойцов АТО.

Кроме того, в повестке дня Кабинета министров – утверждение порядка использования в 2020 году средств, предусмотренных в бюджете для выплаты субсидий.

Также планируется утверждение инвестиционного и стратегического планов для госпредприятия "Оператор рынка" на 2020-2024 годы.

Напомним, на заседании 25 июня Кабмин выделил средства для ликвидации последствий наводнений в Карпатском регионе.